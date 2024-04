Le contrat de Cam Johnson rend aussi service aux Nets

En continuant à Brooklyn pour 108 millions de dollars sur les quatre prochaines saisons, Cam Johnson s’est non seulement assuré un bel avenir mais il va pouvoir également rester aux côtés de son ami et coéquipier Mikal Bridges pour plusieurs saisons.

« C’est un sacré soulagement », confie-t-il au New York Post, après cette signature. « On essaie de ne pas trop y penser, mais c’est humain d’y penser un peu. Je vais pouvoir aller de l’avant en ayant une meilleure compréhension de ce qui pourrait potentiellement se passer à l’avenir, et ça me rassure beaucoup. Je suis impatient de me remettre au travail avec ces gars-là. »

Ce qui est intéressant avec le nouveau contrat de Cam Johnson, ce sont les détails. En effet, il y a 18 millions de dollars de primes (et donc 90 millions garantis), dont 13.5 millions sont considérés comme « improbables » et ces derniers ne comptent pas dans la masse salariale des Nets. Un sacré avantage.

De plus, si le joueur touchera (avec les bonus « possibles ») 25.7 millions la saison prochaine, il sera ensuite payé 23.6 puis 21.6 et enfin 23.6 millions sa dernière année. Contrairement à beaucoup d’autres contrats, son salaire ne va ainsi pas augmenter année après année, ce qui est une bonne nouvelle, là encore, pour la franchise.

« Je veux être entouré des meilleurs joueurs et être dans la meilleure équipe », se justifie l’ancien de Phoenix. « Pour le contrat, c’est donc une question de répartition et non pas de retirer ou d’ajouter quelque chose. J’ai essayé d’être le plus souple possible pour permettre à l’équipe d’être en bonne situation. »

Cameron Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 PHX 57 22 43.5 39.0 80.7 0.9 2.4 3.3 1.2 1.5 0.6 0.6 0.4 8.8 2020-21 PHX 60 24 42.0 34.9 84.7 0.6 2.8 3.3 1.4 1.4 0.6 0.7 0.3 9.6 2021-22 PHX 66 26 46.0 42.5 86.0 0.6 3.5 4.1 1.5 1.7 0.9 0.7 0.2 12.5 2022-23 * All Teams 42 29 47.0 40.4 84.2 0.8 3.6 4.4 1.9 2.0 1.2 0.9 0.3 15.5 2022-23 * BRK 25 31 46.8 37.2 85.1 0.8 4.0 4.8 2.1 2.2 1.4 1.1 0.3 16.6 2022-23 * PHX 17 25 47.4 45.5 81.8 0.8 3.0 3.8 1.5 1.7 0.9 0.6 0.4 13.9 2023-24 BRK 58 28 44.6 39.1 78.9 1.0 3.4 4.3 2.4 1.8 0.8 1.0 0.3 13.4 Total 283 26 44.7 39.2 83.0 0.8 3.1 3.9 1.7 1.7 0.8 0.8 0.3 11.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.