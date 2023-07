Summer league : Yves Pons se relance avec les Hawks

Comme chaque année, il y aura une dizaine de Français en summer league, et du côté d’Atlanta, on a choisi de faire confiance à Yves Pons, aperçu il y a deux ans avec les Grizzlies. Revenu en France, à l’Asvel, le vainqueur du concours de dunks du All-Star Game a vécu une saison très difficile. Peu utilisé, il n’a pas forcément envie de revivre la même saison comme il l’a expliqué au Quotidien du Sport.

« Il me reste un an de contrat. On est en train de parler avec mes agents. J’ai des propositions à droite, à gauche. On est en train d’étudier ce qui est la meilleure option pour moi » a-t-il expliqué. « La NBA sera toujours mon objectif. Je vais faire la Summer League avec Atlanta et on va voir ce que ça donne. C’est une porte pour rentrer dans la NBA. »

Yves Pons déçu par le manque de communication à l’Asvel

Bon défenseur et très athlétique, Pons regrette de ne pas avoir eu d’explications de la part de TJ Parker, le coach villeurbannais. « J’ai demandé beaucoup d’explications. Je n’ai pas eu les réponses à mes questions. Sans trop aller dans le détail, c’est tout ce que je pourrais dire, mais il y aurait pas mal de choses à dire là-dessus… » répond-il à propos du manque de communication.

Il y a un an, il avait refusé une invitation au camp des Nets pour privilégier un contrat de deux ans avec l’Asvel. Cette fois, il confie que les Hawks « sont intéressés, on a eu de très bonnes discussions avec eux. On va voir ce que ça va donner cet été, en espérant avoir plus qu’une invitation à la Summer League… »

