Final Four 2023 | Présentation de la finale Connecticut – San Diego State

À la fin, il n’en restera qu’un. Dans quelques heures, le successeur de Kansas et nouveau champion national NCAA 2023 sera connu. Soit Connecticut remportera son cinquième titre en autant de finales (après 1999, 2004, 2011 et 2014), soit San Diego State empochera le tout premier trophée à l’échelle nationale de son histoire.

Pour l’occasion, et comme depuis le début du tournoi, Basket USA vous propose un passage en revue des forces en présence de part et d’autre de cet ultime match de la saison.

Connecticut, parfait jusque-là

Le parcours :

✅ Iona au premier tour (87-63).

✅ Saint Mary’s au second tour (70-55).

✅ Arkansas au « Sweet Sixteen » (88-65).

✅ Gonzaga au « Elite Eight » (82-54).

✅ Miami au « Final Four » (72-59).

La dynamique

Tour après tour, les Huskies ont enchainé les potentiels matchs pièges face à des formations pénibles à jouer. Et à chaque fois, les Huskies ont démantelé la défense de leurs adversaires successifs, atteignant la finale avec un écart moyen de 20.6 points (!) sur l’ensemble de leurs cinq tours précédents.

En d’autres termes : Connecticut domine outrageusement dans cette « March Madness » 2023, et frappe très fort. Particulièrement en attaque, la troisième meilleure de tout le pays à ce jour (120.6 points marqués sur 100 possessions). L’opposition de styles face à la défense impitoyable de San Diego State, la quatrième meilleure du pays avec seulement 90.3 points encaissés sur 100 possessions, devrait d’ailleurs être particulièrement explosive…

Plus largement, les garçons de Dan Hurley pointent à la première place à l’échelle nationale au classement du « net rating », avec un énorme +29.3 toujours à ce jour (c’est-à-dire en comptant tous les matchs de saison régulière et les cinq matchs de la « March Madness »).

En résumé, Connecticut est la meilleure équipe du pays depuis le début du tournoi, et la présence du programme à ce stade de la compétition est donc absolument logique. Si les Huskies bouclent leur saison avec le titre dans quelques heures, on retiendra assurément leur parcours comme un des plus dominants de tous les temps en « March Madness ».

Le joueur à suivre : Jordan Hawkins

Deuxième meilleur marqueur des Huskies cette saison (16.2 points), l’arrière de 20 ans affiche un très haut niveau de jeu depuis le début de la « March Madness », participant pleinement au festival offensif produit par son équipe dans le tournoi, notamment avec son excellent tir extérieur (19/38 en cinq matchs).

Malade avant la demi-finale contre Miami, il a quand même tenu sa place et a réussi à signer un match solide avec 13 points à 3/7 derrière l’arc. On peut donc supposer qu’il saura faire aussi bien, voire mieux, en finale.

En tout cas, face à la défense extrêmement physique et rugueuse de San Diego State, ses déplacements sans ballon et son adresse extérieure seront les clés de la réussite des Huskies, notamment pour apporter de la variation dans l’attaque de son équipe, dont l’une des autres grandes forces est la domination au poste bas du pivot Adama Sanogo.

San Diego State, une défense en béton armé et rien à perdre

Le parcours :

✅ College of Charleston au premier tour (63-57).

✅ Furman au second tour (75-52).

✅ Alabama au « Sweet Sixteen » (71-64).

✅ Creighton au « Elite Eight » (57-56).

✅ Florida Atlantic au « Final Four » (72-71).

La dynamique

Relativement tranquilles et même dominateurs au début du tournoi, avec notamment une victoire référence au troisième tour contre Alabama, grand favori pour le titre, les Aztecs ont ensuite dû davantage cravacher pour franchir les deux tours suivants, remportant leur quart-de-finale puis leur demi-finale d’un tout petit point, avec notamment cet incroyable « game-winner » au « Final Four » ce samedi pour abattre Florida Atlantic.

En cela, la dynamique en amont de cette finale est clairement en faveur de leurs adversaires, qui n’ont eux pas fait la dentelle puisqu’ils ont écrasé quiconque s’est dressé sur leur chemin depuis le début du tournoi.

Pour autant, cette place en finale n’est évidemment pas usurpée pour les hommes de Brian Dutcher, qui font preuve depuis deux semaines d’une incroyable résilience. En défense notamment, domaine dans lequel ils pointent à la quatrième place au classement national cette saison, avec 90.3 points encaissés sur 100 possessions. Depuis le début de la « March Madness », les Aztecs ont ainsi limité leurs adversaires à moins de 40% aux tirs à trois reprises sur leurs cinq matchs précédents dans le tournoi, encaissant moins de 70 points à quatre reprises.

La défense sera donc une nouvelle fois la colonne vertébrale du plan de jeu de San Diego State, et la clé de leur potentielle obtention d’un tout premier titre. Qui plus est face à l’attaque nucléaire de Connecticut.

Le joueur à suivre : Matt Bradley

Dans une équipe à la mentalité défensive, il est un attaquant pur, un scoreur doué en un-contre-un et un solide shooteur. En cela, son rôle sera alors crucial pour répondre aux assauts incessants de l’attaque de Connecticut.

Très discret car maladroit au troisième tour puis en demi-finale, avec seulement 8 points à 3/17 aux tirs en cumulé sur les deux matchs, Matt Bradley a retrouvé des couleurs au meilleur moment samedi en demi-finale, inscrivant 21 points à 4/8 derrière l’arc. Son « momentum » est donc idéal avant de jouer cette finale.

S’il parvient à maintenir ce volume de jeu offensif tout en proposant une bonne défense sur les extérieurs des Huskies, particulièrement Jordan Hawkins, les Aztecs seront en bonne position pour gagner.

Télévision & Horaire

À partir de 02h50, sur Bein Sports 3 et le ESPN Player.