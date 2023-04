Stats & Highlights | Milwaukee et Brooklyn creusent l’écart, Utah veut garder espoir

La bonne opération de la soirée est pour Milwaukee et Brooklyn. La victoire des Bucks permet de prendre trois victoires d’avance sur Boston au sommet de l’Est. Donc une victoire ce jeudi soir contre les finalistes 2022 assurerait quasiment la première place à Giannis Antetokounmpo et sa bande.

Pour Brooklyn, ce succès contre les Rockets et la victoire de New York sur Miami dans le même temps permettent de respirer davantage. Brooklyn, sixième, a désormais 1.5 victoire d’avance sur le Heat.

Oklahoma City a rebondi après son revers face aux Hornets et conserve sa dixième place à l’Ouest. Une place encore convoitée par le Jazz qui, après quatre défaites d’affilée, a renoué avec la victoire. Entre le Thunder et le Jazz, il y a toujours 1.5 match d’écart.

Indiana – Milwaukee : 136-149

Les Pacers terminent la saison sans leurs meilleurs joueurs (Tyrese Haliburton, Myles Turner, Buddy Hield) et quand on affronte un Jrue Holiday à 51 points ou un Giannis Antetokounmpo à 38 points, 17 rebonds et 12 passes, c’est difficile d’exister.

Holiday et les Bucks ont fait la différence après la pause, avec 18 points du meneur de jeu dans le troisième quart-temps. Milwaukee va ensuite conserver son avance, s’imposer et avant de retrouver les Celtics ce jeudi soir.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Brooklyn – Houston : 123-114

Rien ne fut facile pour Brooklyn face à Houston. Au contraire même puisque les Nets encaissent un 9-0 en début de dernier quart-temps et accusaient encore cinq points de retard à trois minutes de la fin.

Mais avec un Mikal Bridges à 12 points dans ce dernier acte, et plusieurs paniers primés, les joueurs de Jacque Vaughn passent finalement un 11-0 et terminent la rencontre sur un 18-4 fatal aux Rockets.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Oklahoma City – Detroit : 107-106

Shai Gilgeous-Alexander encore absent, le Thunder devait néanmoins gagner ce match. Pour ça, le rookie Jalen Williams s’est occupé de tout. C’est lui qui donne l’avantage en milieu de dernier quart-temps avec deux paniers. Son homonyme Jaylin Williams provoque la sixième faute de Jaden Ivey et Jalen inscrit un nouveau panier pour donner de l’air à Oklahoma City.

Les Pistons et Cory Joseph répondent et sur un panier primé de ce dernier, Detroit est devant. Josh Giddey manque le tir de la gagne mais Jalen Williams marque une claquette et offre la victoire au Thunder. Septième défaite de suite pour Dwane Casey et ses hommes.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

San Antonio – Utah : 117-128

Le Jazz, dans le dur depuis quelques jours, avait lui aussi besoin de ce match. Tout s’est décidé en dernier quart-temps. Talen Horton-Tucker a brillé avec 41 points (record en carrière) mais ce sont Johnny Juzang, Kris Dunn ou encore Walker Kessler qui vont porter Utah à ce moment-là.

Les Spurs lâchent parce qu’ils ne défendent pas bien et encaissent une cinquième défaite de suite dans ce qui était peut-être le dernier match de la carrière de Gregg Popovich à San Antonio. Les Spurs joueront en effet les deux derniers matches à domicile à Austin, au Moody Center.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.