Stats & Highlights | Les Blazers entretiennent l’espoir, la course continue à l’Est

La défaite des Bulls face à Philadelphie arrange tout le monde à l’Est. Elle permet à Indiana, qui a battu Toronto, de se rapprocher de la dixième place, comme elle est source d’espoir pour les Wizards, encore dominés face à Denver, puisque l’écart ne bouge pas.

Pour l’instant, Chicago garde donc cette 10e place, devant les Pacers et les Wizards, respectivement à 1.5 et 2.5 succès de retard.

Même pression à l’Ouest, avec un match très important entre Utah et Portland, surtout après la victoire des Lakers. Les Blazers, après six défaites d’affilée, ont enfin gagné et même s’il y a toujours 3.5 victoires d’écart avec Los Angeles, l’espoir est encore là. Car une défaite aurait sans doute sonné le glas pour Damian Lillard et sa bande.

De son côté, Milwaukee n’a pas de problèmes de calcul à faire et continue d’être la meilleure équipe de la ligue, avec une victoire très facile face aux Spurs.

Washington – Denver : 104-118

Après une première mi-temps peu emballante, et face à une équipe privée de Bradley Beal, Jamal Murray et les Nuggets ont décidé de se réveiller en deuxième période. Et là, ce n’était plus du tout la même chose.

Denver entame le troisième quart-temps avec trois shoots primés et le termine avec un 8-0. Les Wizards sont débordés, maladroits (4/26 à 3-pts) et accusent 21 points de retard avant le dernier acte. Nikola Jokic et ses coéquipiers gèrent les dernières minutes et s’imposent. Quatrième défaite d’affilée pour Washington.

Toronto – Indiana : 114-118

Diminués par les absences de Scottie Barnes, Precious Achiuwa et Gary Trent Jr, les Raptors sont tombés sur une armée de Canadiens en forme. Trois joueurs du Canada étaient en effet titulaires à Indiana : Andrew Nembhard, Bennedict Mathurin et Oshae Brissett. Et c’est le premier qui a le plus brillé sur ses terres.

Le rookie lance son équipe avec 14 points en premier quart-temps. Indiana prend de l’avance et la maintient jusqu’en dernier quart-temps.

Pascal Siakam tente tout, avec 18 points, pour renverser les Pacers, mais Jakob Poeltl manque deux lancers importants à moins de 90 secondes de la fin. Nembhard en profite pour frapper de loin et donner la victoire à Indiana.

Milwaukee – San Antonio : 130-94

Soirée tranquille pour les Bucks. Les Spurs, sans Keldon Johnson ni Tre Jones, n’ont résisté qu’une mi-temps. Ils avaient déjà 13 points de retard dès le premier quart-temps, mais ont su revenir, notamment après un panier plus la faute de Keita Bates-Diop.

Il reste alors moins de trois minutes à jouer avant la pause. Giannis Antetokounmpo prend les choses en main, enchaîne deux dunks et les leaders de la ligue passent un 15-2. L’écart est fait et il augmentera en deuxième mi-temps, ce qui permet au Grec de rester sur le banc et de se reposer en dernier quart-temps.

Utah – Portland : 115-127

Le Jazz a cherché des solutions en défense pour limiter Damian Lillard (60 points dans leur dernier duel), mais leur défense de zone n’a pas fonctionné. Le meneur de jeu All-Star a pu distribuer aisément le jeu et trouver ses partenaires. Quand le Jazz est revenu en défense individuelle, le succès n’était pas plus au rendez-vous.

Mais le tournant du match, c’est peut-être la blessure de Lauri Markkanen à la main gauche, en troisième quart-temps. Le Finlandais avait alors marqué déjà 37 points, mais touché, il n’inscrira plus que trois petits points dans les dernières minutes.

En dernier acte, Portland passe un 9-0 qui fait mal et Damian Lillard se charge de mettre à distance Utah.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.