Les lancers de la victoire pour le revenant Karl-Anthony Towns !

De retour à la maison après un « road trip » négatif sur la côte Est, avec deux défaites pour une victoire, les Wolves continuaient sur le même thème avec une nouvelle équipe de la conférence Est, les Hawks de Trae Young. Mais ils retrouvaient surtout leur intérieur All Star, Karl-Anthony Towns, absent sur blessure depuis le 28 novembre dernier !

Ce retour est tombé à point nommé car c’est bel et bien Towns qui va se montrer clutch, en inscrivant les deux lancers de la gagne pour Minnesota (125-124) après un match très disputé avec de nombreux rebondissements.

Dès le premier quart-temps, les Wolves ont tenté de faire cavalier seul sur les épaules d’un très bon Jaden McDaniels en pointant rapidement à +8. Mais Atlanta a répliqué du tac au tac en repassant devant sur un 3-points d’un De’Andre Hunter saignant.

Avec un avantage de 5 points à la mi-temps, les Wolves vont de nouveau compter un matelas intéressant avant de prendre à leur tour une averse des Hawks qui vont monter à +7 en fin de troisième quart. Le schéma va se reproduire en dernier quart avec Atlanta à +10 à 7 minutes de la fin, mais cette action rondement menée entre Prince qui sert Gobert qui décale Reid pour le dunk va remettre les Wolves dans le droit chemin pour la fin de match.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Le retour du KAT. Après quasiment quatre mois d’absence, Karl-Anthony Towns a effectué son grand retour en NBA. Un comeback qui coïncide malheureusement avec la blessure d’Anthony Edwards, et qui prive donc encore les Wolves de l’intégralité de leurs forces vives. Mais un retour qui a fait du bien sans tarder. Car Towns a non seulement été solide avec 22 points à 8/18 aux tirs dont 2/3 de loin, il a surtout été décisif avec les deux lancers de la gagne à moins de 4 secondes du buzzer final. Un retour réussi !

— Atlanta n’a pas su tuer le match en dernier quart. Victorieux à domicile face à ces mêmes Wolves il y a une dizaine de jours à domicile, les Hawks ont été vaincus sur le fil. Et ils peuvent s’en mordre les ailes, d’autant plus après avoir mené assez largement au score en dernier quart, avec un +10 à 7 minutes de la fin qui s’est évaporée comme neige au soleil derrière un 19-5 des Wolves menés par Naz Reid notamment. Le match en mains, Atlanta a manqué de l’instinct du tueur en dernier quart.

TOPS/FLOPS

✅ Jaden McDaniels. Dans sa troisième (et meilleure) saison en carrière, il continue à monter en grade au sein des Wolves. L’ailier a pour le coup réussi un gros match cette nuit avec une multitude d’attaques vers le cercle mais aussi du shoot extérieur derrières les écrans de Rudy Gobert. Il termine à 25 points, 6 rebonds, 4 passes et 2 contres, égalant son record de points cette saison.

✅ Naz Reid. Avec 26 points et 8 rebonds, l’intérieur remplaçant a réussi une entrée fracassante, multipliant lui aussi les agressions vers le cercle avec sa mobilité et sa bonne main. Une sortie très efficace à 11/15 aux tirs, dont 13 points en dernier quart.

✅⛔ Trae Young. Le meneur des Hawks a fait du Trae Young, avec 29 points et 8 passes, mais aussi 6 balles perdues et un petit 6/16 aux tirs. Un peu effacé en fin de match, il réalise tout de même un centième match de suite à 5 passes ou plus, la plus longue série active en NBA et la 9e dans l’histoire de la Ligue.

⛔ La défense des Hawks. Malgré l’arrivée de Dejounte Murray, il y a toujours un vrai souci défensif avec la rotation principale du Quin Snyder. Sachant que Trae Young et John Collins ne sont pas des foudres de guerre de ce côté-ci du terrain, Atlanta a encore un beau casse-tête à résoudre…

LA SUITE

Atlanta (36-37) : retour à la maison pour recevoir les Pacers samedi.

Minnesota (37-37) : déplacement à Golden State pour un joli duel dimanche.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.