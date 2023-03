Les Sixers se vengent avec autorité des Bulls

Il faut croire que les Sixers n’ont pas du tout aimé voir les Bulls mettre fin à leur série de huit victoires de suite, deux jours plus tôt. Malgré l’absence de James Harden (tendon d’Achille), les hommes de Doc Rivers ont signé un succès autoritaire à Chicago (91-116), après avoir compté jusqu’à 31 points d’avance et sans jamais laisser les Bulls mener au score.

Un succès si facilement acquis que Philadelphie a pu se permettre de faire dans la précaution avec Joel Embiid, limité à 16 minutes de jeu. Les 76ers restent ainsi dans la course à la 2e place à l’Est, disputée avec les Celtics qui n’ont qu’une petite victoire de plus.

Côté Bulls, qui restaient sur trois victoires de suite, dont deux en double prolongation, ils gardent leur 10e de la conférence avec encore la possibilité de remonter un peu au classement, tout en restant sous la menace de leurs poursuivants, les Pacers.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Entame de match dé-sas-treuse. Et le mot semble faible pour décrire les premières minutes de jeu proposées par les Bulls. Un panier à 3-points ouvert de De’Anthony Melton pour démarrer, suivi par une remise en jeu manquée et sanctionnée par Tobias Harris venait annoncer la couleur. Les visiteurs ont pris les locaux à la gorge dès les premières possessions. Billy Donovan a eu beau prendre deux temps-morts… dans les trois premières minutes de jeu, son équipe a sombré face à la force collective d’en face. Le 17-0 posté dans les premières trois minutes s’est transformé en 23-1 deux minutes plus tard…

– Aucune réaction des Bulls. L’entrée de quelques soldats du banc comme Ayo Dosunmu ou Derrick Jones Jr. a permis à Chicago de finir le premier quart-temps plus convenablement (23-36). Sauf que les titulaires des 76ers ont continué d’abuser de leurs homologues des Bulls pour planter 40 points dans le second quart-temps et recreuser l’écart de façon irrémédiable pour atteindre la pause (48-76). On ne sait pas quel a été le discours de Billy Donovan dans le vestiaire mais il n’a pas fonctionné. Car les Bulls n’ont pas su profiter de l’absence de Joel Embiid pour se rapprocher sensiblement au score. 12 minutes plus tard, ils étaient encore menés de 20 points (76-96).

– Prudence avec Joel Embiid. Inquiet Doc Rivers de la gêne de son pivot au niveau du mollet ? « Pas beaucoup, pas du tout en fait. Je pense qu’il sera prêt pour le prochain match. Ce n’est que de la précaution », rassure le coach qui s’est donc passé de son pivot en seconde période. « Comme je le dis toujours, il s’agit d’arriver en bonne santé en playoffs. On va voir comment ça évolue dans les prochains jours », déclare Embiid, qui dit ressentir cette douleur depuis le match précédent face aux Bulls. Malgré son temps de jeu minime, il n’était pas très loin du triple-double cette nuit (12 points, 7 rebonds et 7 passes).

TOPS/FLOPS

✅ Le cinq des Sixers. Pas de jaloux parmi les titulaires de Philly, dont trois éléments terminent avec 20 points ou plus. Passé lui aussi à deux doigts du triple-double, Tobias Harris a été remarquable d’efficacité et a terminé avec un impressionnant +40 lorsqu’il était en jeu. De’Anthony Melton, qui alterne entre le cinq et le banc en ce moment, a signé l’un de ses meilleurs matchs de l’année et termine meilleur marqueur de la rencontre. Auteur de 16 de ses 21 points en première période, Tyrese Maxey a été l’étincelle des 76ers, avant d’être plus à la peine en adresse. On notera son énorme temps de jeu (38 minutes) malgré un long « garbage time ».

⛔ DeMar DeRozan. Le symbole d’un cinq majeur des Bulls entier en déconfiture totale. Bousculé physiquement par PJ Tucker, l’ailier n’a pas été en mesure de rentrer le moindre tir dans le jeu. Une première dans sa carrière (en saison régulière) depuis… janvier 2015. Frustré, il a d’ailleurs écopé d’une faute flagrante dans le second quart-temps pour avoir envoyé Paul Reed au sol sur un écran. Il a quitté ses partenaires dans le troisième quart-temps en raison d’une gêne au quadriceps droit.

LA SUITE

Bulls (34-38) : déplacement à Portland vendredi.

76ers (49-23) : déplacement à Golden State vendredi.