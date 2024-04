À l’arrache, les Warriors s’imposent à Dallas !

En difficulté à l’extérieur durant toute la saison, les Warriors ont corrigé le tir en signant un deuxième succès de suite loin de leurs bases, et pas n’importe où, sur le parquet de Dallas, leur adversaire lors de la finale de conférence des playoffs 2022 !

Même si Stephen Curry et Luka Doncic ont plus brillé à la passe qu’au scoring en début de match (7 et 9 caviars à la pause), on est parti sur de grosses bases avec un feu d’artifice de loin des deux côtés, petit jeu auquel Dallas a eu le dernier mot après 12 minutes, avec Justin Holiday et Jaden Hardy, par deux fois (33-30).

Les Warriors ont repris du poil de la bête, à l’image d’un Jonathan Kuminga dans tous les bons coups, ou d’un Kevon Looney actif sous les cercles pour aider le tandem Curry-Thompson à repasser en tête (51-55). Les deux paniers de Luka Doncic puis sa passe lobée pour Dwight Powell n’ont pas suffi à inverser la tendance, le 3-points de Donte DiVincenzo permettant à Golden State de rester devant à la mi-temps (63-65).

Les troupes de Steve Kerr ont confirmé leurs intentions en passant un 10-0 dès le retour des vestiaires avec Draymond Green et Donte DiVincenzo pour sanctionner de loin, et un floater de Stephen Curry pour boucler la série (68-77).

Reggie Bullock a lancé la révolte avec deux paniers à 3-points, imité ensuite par Jaden Hardy. Le 2+1 de Luka Doncic et le 3-points de Josh Green après une séquence folle marquée par deux interceptions et un rebond offensif, ont également aidé Dallas à rester dans le coup. Il fallait au moins ça pour répondre à un Jordan Poole chaud bouillant. L’arrière des Warriors a multiplié les drives avec succès, s’offrant notamment un 2+1 et un dunk pour mieux servir JaMychal Green ligne de fond afin de conclure le troisième quart-temps en beauté (93-96).

Luka Doncic et Stephen Curry ont alors pris les choses en main en se répondant de loin tandis que les fans montaient également en température. Mais c’est encore Jordan Poole qui a fait basculer la rencontre en faveur des Warriors avec un tir à mi-distance puis une passe décisive pour Anthony Lamb dans un fauteuil à 3-points (103-111).

Dallas a trouvé son salut grâce au culot de Jaden Hardy qui a enchaîné deux missiles à 3-points avant de voir Luka Doncic s’arracher pour scorer près du cercle par-dessus le duo Thompson-Kuminga et égaliser à 111-111.

Le money-time a ensuite tenu toutes ses promesses, avec le 3-points de Donte DiVincenzo et le 2+1 de Draymond Green pour résister à la paire Hardy-Wood (122-123). Dans les dernières secondes, là où Dallas et Luka Doncic ont mal géré leur possession, Stephen Curry a merveilleusement exploité la sienne, profitant des jeux d’écran de Draymond Green et Jonathan Kuminga pour filer au cercle et faire passer l’écart à +3. Encore une fois, Luka Doncic a été maladroit face à Draymond Green sous le cercle, laissant le loisir à Kevon Looney de valider la victoire des Warriors, 127 à 125.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Fin de série. Lors du précédent match remporté à Houston, les Warriors avaient mis fin à une série de 11 revers consécutifs à l’extérieur. Cette nuit, ils l’ont emporté en terrain hostile après avoir été menés au score à l’issue du premier quart-temps, ce qu’ils n’avaient encore jamais réussi à faire cette saison. A l’approche des phases finales, Golden State est tout doucement en train de corriger le tir, en plus de faire en sorte de s’assurer sa place dans le Top 6.

Luka la tremblote. Sur les six derniers revers des Mavs, c’est la quatrième fois que leur adversaire s’impose par quatre points d’écart ou moins. Cette nuit, s’il n’a pas spécialement brillé dans le « money-time », Luka Doncic s’est surtout distingué en ratant un immanquable sous le cercle, faisant penser à une situation similaire face à Phoenix il y a un peu plus de deux semaines. Un ami lui avait alors envoyé un texto pour lui dire que même lui aurait mis le tir. Ce dernier aurait pu lui envoyer le même message après cette nuit.

Réclamation. C’est rare, mais Mark Cuban a déposé réclamation auprès de la NBA au sujet d’une erreur d’arbitrage dans le 3e quart-temps. Les arbitres ont en effet accordé une remise en jeu aux Warriors qui s’est transformée en un dunk facile de Kevon Looney. Problème : les Mavericks étaient persuadés que la balle était pour eux. Un quiproquo qui coûte cher dans un match qui s’est finalement joué à deux points…

TOPS/FLOPS

✅ Stephen Curry. Pas dans un grand soir en attaque, le meneur a fait le boulot en distribuant 13 caviars et n’a pas manqué de se montrer sur la fin avec un 3-points important et surtout le lay-up qui a fait flancher Dallas pour de bon.

✅ Jordan Poole. Une montée en puissance au fil du match marqué par un gros passage dans le troisième quart-temps et des choix juste sur la fin.

✅ Jonathan Kuminga. Un abattage impressionnant, dans la lignée de ses dernières sorties depuis le début du mois.

✅ Jaden Hardy. Il aurait presque pu être le sauveur en fin de match. Il a eu la main chaude et Luka Doncic l’a pas mal cherché. Pour lui aussi, il confirme en termes de régularité depuis 15 jours.

⛔✅ Luka Doncic. 30 points, 17 passes décisives mais aussi 41 minutes de jeu qui expliquent peut-être sa défaillance sur la fin, 5 ballons perdus et enfin un moyen 11/27 au tir. Son omniprésence a fini par lui coûter en lucidité et causer la perte des siens. C’est aussi en ce sens que l’apport de Kyrie Irving peut être précieux.

LA SUITE

Dallas (36-37) : les Mavericks seront à Charlotte ce vendredi et enchaîneront en « back-to-back » le lendemain à domicile, toujours face aux Hornets (02h00).

Golden State (38-36) : les Warriors reçoivent Philadelphie ce vendredi (03h00).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.