Décès de Willis Reed (1942-2023)

Triste nouvelle que celle du décès du légendaire Willis Reed (18.7 points et 12.9 rebonds de moyenne en carrière), à l’âge de 80 ans.

Homme d’une seule équipe, les Knicks, entre 1964 et 1974, le « Captain » est l’un des plus grands joueurs passés par la franchise new-yorkaise. Dans la « Big Apple », il a effectivement remporté deux titres (1970 puis 1973), terminant MVP de ces deux Finals, avec notamment un moment mythique au cours de la série de 1970, face aux Lakers de Wilt Chamberlain.

Une légende des New York Knicks

Septuple All-Star et membre à cinq reprises d’une All-NBA Team, logiquement intronisé au Hall of Fame en 1982, Willis Reed fait aussi partie du club des MVP, car il avait remporté la plus prestigieuse des distinctions individuelles en 1970 : 21.7 points et 13.9 rebonds de moyenne, pour guider New York vers un bilan record (60-22).

Cinq ans seulement après avoir été élu Rookie de l’année, grâce à d’impressionnantes moyennes —pour un première année— de 19.5 points et 14.7 rebonds par rencontre.

Nommé parmi les 76 meilleurs joueurs de l’histoire en 2021, le « Captain » a marqué et fait rêver toute une génération de fans des Knicks, il y a maintenant un demi-siècle. Comme coach, pendant un an, puis surtout comme dirigeant, il avait rejoint les « ennemis » de la rive d’en face, les Nets, et il avait drafté Derrick Coleman et Kenny Anderson, puis recruté Drazen Petrovic, avant de participer à la création de l’effectif qui avait atteint les Finals au début des années 2000. En 2004, il accepte un poste aux New Orleans Hornets où il restera jusqu’en 2007.

Peu connu du grand public, il n’en reste pas moins l’un des meilleurs intérieurs de tous les temps.

Willis Reed Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1964-65 NYK 80 38 43.2 74.2 0.0 0.0 14.7 1.0 4.0 0.0 0.0 0.0 19.5 1965-66 NYK 76 33 43.4 75.7 0.0 0.0 11.6 1.0 4.0 0.0 0.0 0.0 15.5 1966-67 NYK 78 36 48.9 73.5 0.0 0.0 14.6 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 20.9 1967-68 NYK 81 36 49.0 72.1 0.0 0.0 13.3 1.0 4.0 0.0 0.0 0.0 20.8 1968-69 NYK 82 38 52.1 74.7 0.0 0.0 14.5 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 21.1 1969-70 ★ NYK 81 38 50.7 75.6 0.0 0.0 13.9 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 21.7 1970-71 NYK 73 39 46.2 78.5 0.0 0.0 13.7 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 20.9 1971-72 NYK 11 33 43.8 69.2 0.0 0.0 8.7 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 13.4 1972-73 NYK 69 27 47.4 74.2 0.0 0.0 8.6 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 11.0 1973-74 NYK 19 26 45.7 79.2 2.0 4.0 7.4 1.0 2.0 0.0 0.0 1.0 11.1 Total 650 36 47.6 74.7 2.0 4.0 12.9 1.0 3.0 0.0 0.0 1.0 18.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.