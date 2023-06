Stats & Highlights | Cleveland et Miami repartent de l’avant, Houston gagne enfin

Houston n’avait plus gagné un match depuis plus d’un mois et le 1er février. Pour briser cette série de onze défaites de suite et inverser la tendance, il fallait affronter une équipe aussi faible, et ce furent les Spurs.

Les Cavaliers ont mis derrière eux la défaite contre les Celtics en dominant facilement les Pistons. Le Heat, lui, a digéré la sienne à la dernière seconde face à New York en faisant parler sa défense contre Atlanta.

Cleveland – Detroit : 114-90

En difficulté cette saison et en plus privés de plusieurs titulaires (Jalen Duren, Bojan Bogdanovic et Isaiah Stewart), les Pistons n’avaient pas grand-chose à espérer de leur déplacement à Cleveland.

Le duo Donovan Mitchell – Darius Garland avait déjà fait la différence avant la pause, et c’est en troisième que l’écart se creuse, Cleveland le remportant de vingt unités. En début de dernier acte, il y a 35 points entre les deux équipes. Victoire facile des Cavaliers donc, et septième défaite d’affilée pour les Pistons.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Miami – Atlanta : 117-109

Battu sur le fil face à New York, le Heat a réagi avec sa défense. Trae Young et Dejounte Murray ont été étouffés avec seulement 18 points à 5/27 au tir à eux deux ! En deuxième quart-temps, Bam Adebayo (30 points) fait un chantier et Miami prend les commandes.

Il y a jusqu’à 21 points d’écart en troisième quart-temps. Atlanta parvient à revenir petit à petit, puis à seulement compter cinq points de retard à moins de cinq minutes du terme. Mais le Heat passe un 7-0 pour valider sa victoire.

San Antonio – Houston : 110-122

Le derby texan, qui est aussi le match des cancres à l’Ouest, a tourné à l’avantage des Rockets. Les deux équipes n’ont pas défendu en première période, laissant les joueurs faire ce qu’ils voulaient en contre-attaque (18 ballons perdus à la pause…), ce qui a permis à Devonte’ Graham d’inscrire 20 points.

En troisième quart-temps, les attaques se calment et les Spurs deviennent maladroits de loin. Jabari Smith Jr. donne l’avantage aux Rockets, qui tiennent dans le dernier quart-temps pour gagner cette rencontre et enfin mettre un terme à leur série noire de défaites.

