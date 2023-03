Avec un super James Harden, les Sixers font tomber les Bucks !

Grâce à leur calendrier favorable, on imaginait déjà les Bucks s’offrir un record de franchise. À condition de passer l’obstacle le plus sérieux à venir, celui des Sixers. Ces derniers réalisent l’exploit de s’imposer à Milwaukee (130-133), pour mettre fin à la folle série des joueurs du Wisconsin, de 16 victoires consécutives.

Cette défaite ne change rien à la hiérarchie actuelle à l’Est, puisque les Bucks conservent leur première place tandis que les 76ers complètent toujours le podium. Mais la victoire de ces derniers, qui n’ont pas battu les Celtics cette saison, vient rappeler qu’il faudra compter sur eux ces prochaines semaines et en playoffs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Klay Thompson déguisé en Grayson Allen. Un festival digne de l’arrière des Warriors. Après une première période parfaitement équilibrée (59-53), les Bucks ont commencé à s’envoler au score grâce à leur spécialiste du tir maison. Celui-ci a pris feu dans le troisième quart-temps en convertissant… six paniers à 3-points. Envoyés systématiquement depuis la même zone, à gauche du cercle, ce qui appuie le manque de réactivité de la défense adverse. Allen a fini la période avec 20 points (7/9 aux tirs), égalant un record de franchise cette saison. Malgré une faute technique reçue, parce qu’il estimait avoir subi une faute de Joel Embiid près du cercle, il a permis à son équipe de virer avec 14 points d’avance (99-85) à la fin du quart-temps.

– La fierté des 76ers. Malmenés pendant le troisième quart-temps (40 points encaissés) et privés de deux titulaires pour finir (douleur au mollet pour Tobias Harris et au dos pour P.J. Tucker), les visiteurs ont trouvé les ressources pour revenir dans la partie. Leur beau « run » a démarré avec les remplaçants, avec deux paniers primés (quatre au total dans le 4e) du facteur X, Georges Niang, puis d’un 2+1 de Paul Reed sous le cercle. Une fois ce 9-0 passé, James Harden a pu prendre les choses en main derrière, entraînant dans son sillage Joel Embiid et toute une équipe des Sixers revigorée. Les visiteurs, Embiid en tête, se montrant encore plus résistants à l’intérieur face à Giannis Antetokounmpo.

– Un finish haletant. Lorsque Jrue Holiday a converti son tir à 3-points à deux minutes de la fin, pour redonner quatre points d’avance à son équipe, Milwaukee semblait encore en bonne position pour l’emporter. Mais ce diable de Jalen McDaniels a signé une claquette dunk très importante, à la grande surprise de Giannis. Après deux nouveaux lancers de ce dernier, James Harden a signé un énorme panier à 3-points, à un bon mètre derrière la ligne, à l’issue d’une fin de possession mal embarquée. Un premier coup de poignard suivi d’un deuxième quand le même Harden a parfaitement fixé pour servir Joel Embiid ouvert, après sa feinte de grand-père, en tête de raquette : les 76ers reprenaient l’avantage pour la première fois depuis le second quart-temps.

TOPS/FLOPS

✅ James Harden. Beaucoup trop entreprenant dans le second quart-temps, le gaucher a été le fer de lance des 76ers dans le quatrième. Il a pris le dessus sur Khris Middleton avec ses pénétrations et a décoché des paniers primés très douloureux pour les Bucks, dont sa flèche lointaine à une minute de la fin, avant de trouver Embiid. Échouant à un rebond du triple-double, il termine avec son record de saison et l’un de ses meilleurs matchs sous ce maillot.

✅ Brook Lopez et Jrue Holiday. Alors que Giannis a eu du mal à finir près du cercle en fin de rencontre mais a squatté la ligne des lancers-francs (et perdu 7 ballons aussi…), les deux lieutenants du Grec ont répondu présent. Les deux hommes ont fini avec 26 points chacun, avec une propreté maximale. Jrue Holiday a été très bon à la distribution avec 13 ballons offerts.

✅ Joel Embiid. Malgré des soucis de réussite aux lancers-francs, qui l’ont frustré, le pivot signe une solide performance d’ensemble terminée par un 33e double-double de la saison qui, pour une fois, a été atteint grâce à ses passes décisives, et non ses rebonds.

⛔ Khris Middleton. Toute petite soirée offensive pour le 6e homme de luxe des Bucks qui n’a pas non plus su ralentir James Harden en défense dans le quatrième quart-temps.

LA SUITE

Bucks (45-18) : déplacement à Washington la nuit prochaine.

76ers (41-22) : déplacement dans l’Indiana lundi.