Les Wolves stoppent la belle série des Kings !

Dans le sillage d’un Anthony Edwards agressif et altruiste, les Wolves font la course en tête. Ils tirent à plus de 60% et vont chercher 14 lancers-francs rien que dans le premier quart-temps ! Il faut toute l’activité de Domantas Sabonis dans la raquette pour limiter la casse (36-30).

Un tir primé de Jordan McLaughlin double l’avance des Wolves (49-37). Malgré la troisième faute de Rudy Gobert, et la fatigue du back-to-back, Minnesota garde le cap. Ils résistent au duo Sabonis – Barnes, avant que Mike Conley et Naz Reid ne leur donnent dix points d’avance à la pause (74-64).

Kevin Huerter a beau prendre feu, Anthony Edwards en remet une couche. Il marque sept points de suite et une claquette de Rudy Gobert met Minnesota à +17 (96-79) ! Plutôt que de baisser les bras, les Kings se ressaisissent et répondent par un 17-3 grâce à Heurter et Lyles pour relancer le match devant des fans aux anges (105-102).

Les Wolves souffrent mais ne craquent pas. Kyle Anderson, Mike Conley et Nickeil Alexander-Walker marquent trois tirs primés de suite pour lancer un 11-0 (121-109) ! Poussés par le Golden 1 Center, les Kings ne s’avouent pas vaincus. Le trio Fox – Sabonis – Heurter répond par un 12-2 pour revenir à -2 (123-121). De’Aaron Fox prend ses responsabilités mais Gobert, Edwards et Conley répondent à chaque fois pour offrir le match à leur équipe.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une première mi-temps de rêve pour les Wolves. Face à la meilleure attaque de la ligue, les Wolves n’ont pas été en reste. Ils ont commencé le match de façon idéale en faisant vivre la balle et en allant sur la ligne des lancers-francs. Ils ont terminé la première mi-temps à 65% de réussite, 58% à 3-points, 17 passes décisives et 4 joueurs à plus de 10 points.

– Les Kings retrouvent leur adresse. Après avoir raté 7 de leurs 11 tentatives de loin en première mi-temps, les hommes de Mike Brown ont réglé la mire. Kevin Huerter et Trey Lyles font 5 sur 5 à 3-points et marquent 24 des 38 points de leur équipe pour placer les Kings en embuscade.

– Le duel Edwards – Fox, arbitré par Mike Conley. Après la démonstration d’Anthony Edwards dans le troisième quart-temps, De’Aaron Fox a surenchéri en dernier quart-temps pour ramener les Kings. C’est finalement Mike Conley qui a mis tout le monde d’accord avec 10 de ses 24 points dans les trois dernières minutes.

TOPS/FLOPS

✅ Anthony Edwards – Mike Conley. Les deux arrières ont contrôlé la rencontre en marquant 51 points et 11 passes décisives à eux deux, dont 15 points décisifs en fin de match.

✅ Kyle Anderson. « Slow Mo » a fini tout près d’un triple-double (18 points, 9 rebonds, 7 passes) et il a posé son empreinte sur la rencontre de la première à la dernière minute.

✅ Domantas Sabonis / Kevin Huerter. Les deux joueurs ont été les Kings les plus constants dans ce match. Domantas Sabonis (24 points, 14 rebonds, 5 passes) a dominé dans la raquette alors que Kevin Heurter (29 points à 11/15 aux tirs) a fait parler la poudre.

✅ ⛔ De’Aaron Fox. Maladroit pendant trois quart-temps (6/15), le meneur a renversé la vapeur en dernier quart-temps, en inscrivant 12 de ses 25 points.

⛔ Keegan Murray. Le rookie a été transparent. Il n’a marqué aucun point en 18 minutes de jeu.

LA SUITE

Sacramento (37-26) : réception des Pelicans lundi.

Minnesota (34-32) : réception des Sixers mardi.