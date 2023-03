Toronto prend sa revanche sur Washington en prolongation

Une fois, mais pas deux. C’est ce qu’ont sans doute dû se dire les joueurs de Toronto en amont de cette partie, eux qui s’étaient inclinés jeudi soir à Washington et qui avaient logiquement à coeur de se venger, dans cette confrontation importantissime en vue de la course au play-in.

Preuve de la proximité de niveau entre les deux équipes, il a fallu une prolongation pour qu’elles ne se départagent et, au terme de celle-ci, ce sont les Raptors qui ont validé leur victoire sur les Wizards (116-109).

Malgré les efforts de la paire Bradley Beal (21 points, 10 passes) — Kristaps Porzingis (22 points, 11 rebonds), les coéquipiers de Fred VanVleet (25 points, 10 passes, 3 interceptions) et Gary Trent Jr. (26 points) ont fait front et tenu bon, afin de se rapprocher du Top 8 à l’Est et de laisser leurs adversaires du soir sous la menace du 11e de cette même conférence (Chicago).

CE QU’IL FAUT RETENIR

— La revanche de Toronto. Engagés dans une lutte effrénée pour les playoffs, ou ne serait-ce que pour le play-in, les Raptors avaient perdu jeudi soir un match capital sur le parquet des Wizards. Du coup, pour ne pas laisser la 10e place à leurs adversaires, les Canadiens ne devaient pas s’incliner cette nuit, lors de la deuxième manche de cette double confrontation à Washington. Mission accomplie pour les joueurs de Nick Nurse, montés en puissance au fil de la partie et propulsés par un collectif efficace, en profitant la plupart du temps des erreurs de leurs hôtes pour se remettre les idées en place quand cela n’allait pas.

— Le déchet de Washington. Comment imaginer qu’une équipe qui a shooté toute la soirée au-delà des 50% de réussite au tir et à 3-points, tout en ne gâchant que peu de munitions sur la ligne des lancers (19/22), a perdu cette partie ? En réalité, c’est assez simple et la réponse tient en trois mots : pertes de balle. Car, oui : les Wizards se sont rendus coupables de 24 ballons perdus, encaissant 34 points en conséquence (dont 19 en contre-attaque) ! Pas non plus irréprochables pour contrôler le rebond défensif, les hommes de Wes Unseld Jr. ont ainsi laissé les Raptors en vie quand ils étaient dans le dur et ils l’ont payé cash à l’arrivée.

— Le sang-froid de Fred VanVleet. Globalement en contrôle dans la prolongation, les Raptors ont notamment pu compter sur deux coups de poignard longue distance de leur meneur pour faire la différence face aux Wizards. Oublié à deux reprises par la défense adverse dans le « corner », « FVV » ne s’est évidemment pas posé de question et il a tranquillement armé son tir, histoire de mettre Washington KO dans les deux dernières minutes. C’est ensuite Pascal Siakam qui, d’un « and-one », a parachevé le succès des Canadiens dans la capitale fédérale.

TOPS/FLOPS

✅ Gary Trent Jr. En sortie de banc, le feu-follet des Raptors a fait honneur à sa réputation de « joueur micro-ondes ». Très vite en réussite au shoot (11/18, dont 4/7 de loin) et sur une bonne dynamique offensive, il n’a eu de cesse de sanctionner la défense des Wizards avec ses paniers à mi-distance et à 3-points. Notamment dans les moments chauds, comme dans le quatrième quart-temps ou dans la prolongation. Un apport déterminant pour le leader de ces remplaçants canadiens très en verve durant toute la soirée.

✅ Delon Wright. Difficile de ne pas attester que le « combo guard » est l’âme des Wizards cette saison, après une telle prestation : 18 points, 7 passes, 6 rebonds et 6 interceptions ! De chaque côté du parquet, Wright a laissé parler son incessante activité pour se rendre indispensable aux yeux de son coach, qui l’a utilisé 40 minutes, soit presque autant que ses trois meilleurs éléments (Bradley Beal, Kristaps Porzingis et Kyle Kuzma). À la lutte sur tous les ballons, il a donné autant que possible le ton pour son équipe, se montrant aussi décisif, comme sur ce 3-points pour égaliser à 105 partout et arracher la prolongation.

⛔ OG Anunoby. Ce n’était pas spécialement la joie pour l’ailier britannique, limité à 6 petits points en 39 minutes, mais surtout à 2/11 au shoot, dont 0/6 à 3-points… Compte tenu de son manque de réussite en attaque, Anunoby a surtout été amené à peser en défense, où sa longueur de bras, sa polyvalence et sa robustesse ont pas mal gêné les Bradley Beal, Kyle Kuzma et autres Kristaps Porzingis quand il leur fallait se créer leur shoot ou servir l’un de leurs coéquipiers. Compliqué, toutefois, d’oublier ses prouesses au scoring, malgré toute la profondeur du collectif canadien.

⛔ Deni Avdija. Si, à l’exception de Corey Kispert voire Jordan Goodwin, les remplaçants de Washington n’ont pas franchement brillé, difficile de faire pire que le match de l’Israélien (même si Kendrick Nunn était pas mal dans le genre). Outre sa prestation ratée (0 point en sept minutes, avec 3 fautes et 1 ballon perdu), Avdija a surtout eu le malheur de retourner plus tôt que ses coéquipiers aux vestiaires, en raison d’une maladie (gastro). Le genre de samedi à vite oublier.

LA SUITE

Washington (30-33) : « back-to-back » contre Milwaukee, dans la nuit de dimanche à lundi (01h30).

Toronto (32-33) : déplacement à Denver, dans la nuit de lundi à mardi (03h00).