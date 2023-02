Stats & Highlights | Les Hawks se relancent, les Wolves déçoivent encore, Klay Thompson allume les Rockets

Comment les Hawks allaient-ils se comporter pour ce premier match après le départ de Nate McMillan ? Ils ont profité d’une équipe fatiguée de Cleveland pour signer une victoire.

Du côté de Minnesota, la défaite face à Charlotte confirme que les problèmes contre les petites équipes demeurent. Les chiffres sont clairs : ils sont à 5 victoires pour 8 défaites face aux cinq pires formations de la ligue…

Les Warriors n’ont pas chuté, eux, face à la plus mauvaise équipe de l’Ouest, Houston. Avec 42 points, Klay Thompson a été brillant.

Atlanta – Cleveland : 136-119

Pour leur première sortie depuis le licenciement de Nate McMillan et pour leur premier match depuis le All-Star Game, les Hawks affrontaient une équipe de Cleveland qui avait bataillé la veille contre Denver. Fatigués, les Cavaliers ont rapidement cédé.

En deuxième quart-temps, Dejounte Murray inscrit 15 points, les Hawks 49 et l’écart est alors de 24 unités à la pause. Les troupes de J.B. Bickerstaff n’auront aucune réaction en seconde période et s’inclinent logiquement. C’est leur troisième défaite d’affilée.

Minnesota – Charlotte : 113-121

Encore une défaite contre une petite équipe pour les Wolves. Dominés au score pendant le deuxième puis le troisième quart-temps, Rudy Gobert (17 points, 10 rebonds) et ses coéquipiers s’offrent pourtant un « money time » pour l’emporter. Mais LaMelo Ball (32 points, 10 rebonds et 8 passes) était en forme et aura toujours une réponse face aux paniers d’Anthony Edwards.

Surtout qu’il est bien secondé par Gordon Hayward (27 points). C’est l’ancien de Boston qui sert Ball à 80 secondes de la fin pour le shoot primé qui va sceller la rencontre. Troisième victoire de suite pour Charlotte et il faut souligner aussi le retour à la compétition de Kelly Oubre Jr., après 24 matches d’absence.

Golden State – Houston : 116-101

En plus de Stephen Curry et d’Andrew Wiggins, Draymond Green ne jouait pas, Golden State était en « back-to-back » et pour une fois, les Rockets ont limité les ballons perdus avec seulement neuf au compteur. Pourtant, ça n’a encore pas suffi pour permettre à Houston de gagner. La faute à Klay Thompson.

Auteur de 42 points (avec 12 paniers primés), l’arrière a lancé un 18-5 en début de deuxième quart-temps qui a permis aux champions en titre de prendre de l’avance. Les paniers à 3-pts de Donte DiVincenzo vont aider à maintenir l’écart et Golden State se relance après sa défaite contre les Lakers la veille. Pour Houston en revanche, c’est le grand huit à l’envers : huitième revers consécutif.