Spencer Dinwiddie serait particulièrement fier de remporter le titre à Brooklyn

La demande de trade de Kyrie Irving a chamboulé la planète basket, et c’est finalement Dallas qui a appuyé sur le bouton rouge. Les Mavericks ont récupéré le champion NBA 2016 en échange de Dorian Finney-Smith et de Spencer Dinwiddie. Et ce dernier connait bien la franchise puisqu’il y a passé cinq saisons, entre 2016 et 2021.

Bien qu’il ait déjà évolué aux côtés de Kevin Durant pendant deux saisons, les deux joueurs n’ont partagé le parquet que pour un total de trois matchs, en raison des blessures.

Kevin Durant avait passé la totalité de sa première saison à se remettre de sa blessure au tendon d’Achille. La saison suivante, Spencer Dinwiddie avait subi une grave blessure au genou qui l’avait écarté des terrains plusieurs mois. Il avait rejoint par la suite à Washington à l’été 2021, avant de se retrouver à Dallas quelques mois plus tard.

« C’était fou parce que nous étions bons pendant la présaison (en 2020). Puis, je me suis blessé, et évidemment l’échange (l’arrivée de James Harden) s’est fait, ce qui est compréhensible » a reconnu Spencer Dinwiddie, qui avait dans la foulée quitté les Nets pour les Wizards. « Il faut ‘gagner maintenant’ quand vous avez probablement le meilleur scoreur de tous les temps. C’est une bénédiction de jouer au basket de façon compétitive ».

Spencer Dinwiddie de bonne humeur

Chouchou des supporters lors de son premier passage aux Nets, Spencer Dinwiddie affiche des moyennes de 17.7 points, 3.1 rebonds et 5.3 passes décisives en 53 matchs joués cette saison. Désormais de retour dans un environnement qu’il connait très bien, il se veut ambitieux… en attendant de savoir s’il reste bien à Brooklyn.

« À ce stade de ma carrière, je n’ai aucun intérêt à jouer pour perdre et je comprends le type de talent que nous avons » a-t-il lancé. « Ça va être amusant, oui, dans une certaine mesure, c’est la deuxième fois que je croque dans la pomme. Et même si je voulais gagner un titre pour Dallas, le niveau de fierté est différent quant au fait d’apporter un titre à Brooklyn plutôt qu’à n’importe quelle autre organisation dans la ligue. Je serais encore plus fier de le faire ici, simplement parce qu’à bien des égards, c’est ici que j’ai fait ma carrière. Donc je suis fier d’être de retour, heureux d’être de retour et toujours reconnaissant ».

Avec le départ de Kyrie Irving, les Nets ont perdu en talent mais avec Spencer Dinwiddie et Dorian Finney-Smith, ils sont « plus grands, plus forts et plus athlétiques » comme l’explique Jacque Vaughn.

« Je prévois de défendre sur le meilleur joueur adverse, j’accepte ce défi », explique DFS. « Vous n’avez pas besoin de dessiner de systèmes pour moi. Je vais trouver un moyen d’être impliqué et agressif. Il s’agit simplement d’avoir une mentalité de gagnant, et c’est ce que je veux apporter à cette équipe ».

« Il défend tout-terrain, il peut s’occuper des grands, shooter à 40% de loin une année normale. Il est puissant, athlétique. Je n’ai jamais rencontré un joueur qu’il ne pouvait pas tenir défensivement… à part moi » s’amuse Spencer Dinwiddie, visiblement de très bonne humeur, quant aux qualités de son compagnon d’échange.