Des progrès, mais pas de retour avant au moins deux semaines pour Kevin Durant

Victime d’une entorse du ligament latéral interne du genou droit il y a deux semaines, Kevin Durant était annoncé absent pour quatre semaines. Une réévaluation devait toutefois avoir lieu cette semaine et The Athletic rapporte que, même s’il progresse, l’ailier des Nets ne reviendra pas à la compétition avant au moins deux semaines, date de sa prochaine réévaluation.

ESPN précise ensuite que les progrès de « KD » vont lui permettre de reprendre la course et des activités liées au basket dès cette semaine. Pas de surprise pour Brooklyn, donc, qui continuera de faire sans sa superstar jusqu’à début février.

Voire même un peu plus tard, car la question qui se posera pour les Nets sera de déterminer s’il est prudent de laisser Kevin Durant revenir pour quelques matchs, avant le All-Star Break (à partir du 15 février), ou s’il vaut mieux le laisser souffler jusqu’au 24 février, et ainsi le pousser à déclarer forfait pour le match des étoiles. Ce qui, selon The Athletic, n’est pas envisagé pour le moment.

Rappelons que, depuis l’absence du MVP 2014, la franchise new-yorkaise affiche un bilan de deux victoires pour quatre défaites, passant de la 2e à la 4e place de la conférence Est.