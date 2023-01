Kevin Durant évite le pire !

L’IRM passée par Kevin Durant a rendu son verdict, et le joueur peut souffler puisqu’il souffre d’une simple entorse du ligament latéral interne du genou droit. Selon le communiqué des Nets, son articulation sera examinée à nouveau dans deux semaines. Il y a un an, il avait souffert de la même blessure, et avait manqué six semaines. Selon ESPN, l’entorse serait moins grave.

Après la rencontre face au Heat, Kyrie Irving avait expliqué que son coéquipier était plutôt optimiste, et il avait donc raison. « Il est de bonne humeur, comme nous le sommes tous », avait rapporté le meneur All-Star. « La force de notre équipe est de se soutenir mutuellement. Nous sommes prêts à affronter tout ce qu’on nous envoie… Je pense que l’une des plus grandes qualités de notre équipe est notre banc et la façon dont nous nous soutenons les uns les autres, peu importe qui débute. Et maintenant il est temps de sortir et d’illustrer ça jusqu’à ce que nous découvrions le calendrier de retour de Kevin et quand il pourrait être de nouveau disponible ».

Quant à Nic Claxton, il avait rappelé que les Nets étaient habitués à se passer de Kevin Durant ou Kyrie Irving, et que le groupe est prêt à compenser cette absence. « Je pense que tout le monde va devoir s’investir », a confirmé Nic Claxton. « Ce n’est pas la première fois qu’il est absent ou que Kyrie est absent. Tout le monde va devoir s’investir un peu plus et tout ira bien.

Lors des derniers playoffs, Khris Middleton avait souffert de la même blessure, et alors qu’il devait manquer deux semaines, il avait manqué la fin de la série face aux Bulls, et l’intégralité de la série contre les Celtics.