Stats & Highlights | On n’arrête plus les Nuggets et les Kings !

Pendant que les Grizzlies s’inclinaient dans les dernières secondes face aux Lakers, Denver et Sacramento, ont encore gagné cette nuit. Le 1er et le 3e de la conférence Ouest restent respectivement sur 9 et 6 victoires de suite ! Toujours à l’Ouest, les Warriors, surprenants vainqueurs des Cavaliers, sont à l’équilibre, et ils sont 7e.

A l’Est, Atlanta confirme sa bonne passe actuelle, tandis que les Nets gagnent leur premier match sans Kevin Durant. Les coéquipiers de Kyrie Irving restent dans la roue des Bucks et des Sixers, 2e et 3e de la conférence Est.

Orlando – New Orleans : 123-110

Huitième défaite en onze matches des Pelicans, qui ont de plus en plus de mal à compenser les absences de Brandon Ingram et Zion Williamson. Cette nuit, la troupe de Willie Green retrouvait tout de même le défenseur Herb Jones, mais elle craque dans le 4e quart-temps face à la « second unit » du Magic.

C’est Jalen Suggs qui égalise à 97-97 et les remplaçants d’Orlando signent un 12-2 pour assommer les Pelicans. Jamahl Mosley fait confiance à ses doublures jusqu’au bout puisque Paulo Banchero, Wendell Carter Jr. et Markelle Fultz n’ont pas joué du 4e quart-temps. Auteur de 30 points et 9 passes, Franz Wagner a étouffé CJ McCollum dans le dernier quart-temps.

San Antonio – LA Clippers : 126-131

Rien de tel qu’un retour à San Antonio pour retrouver ses sensations… Kawhi Leonard signe son meilleur match de la saison face à son ancienne équipe, et ses 36 points ne sont pas de trop pour stopper la spirale de défaites des Clippers. C’est lui, dans le 3e quart-temps, qui plante 13 points en trois minutes pour donner l’avantage aux Clippers (93-90). Norman Powell prend le relais dans un match avec beaucoup d’adresse des deux côtés.

Plusieurs fois, les Spurs reviennent à égalité, avant de céder sur deux 3-points de Paul George et de Marcus Morris dans le « money time ».

Denver – Indiana : 134-111

Toujours avec David Adelman aux commandes, les Nuggets signent une 9e victoire d’affilée, et la 16e de rang à domicile ! Nikola Jokic laissé au repos, Jamal Murray en profite pour l’imiter et signer son premier triple-double en carrière avec 17 points, 14 passes et 10 rebonds.

À ses côtés, Aaron Gordon ajoute 28 points et Michael Porter Jr. inscrit 19 points. Jamais inquiétés de la soirée, les leaders de la conférence Ouest signent un festival offensif avec 38 passes décisives et… 16 dunks, record de franchise égalé !

Sacramento – Oklahoma City : 118-113

Avec trois victoires de suite à l’Est, fin de série pour le Thunder qui tombe sur un immense Keegan Murray. Le rookie signe son meilleur match de la saison avec 29 points et 14 rebonds.

À ses côtés, Domantas Sabonis y va encore de son triple-double, tandis que De’Aaron Fox ajoute 23 points, dont le panier qui fait respirer toute la salle à la dernière seconde. Accrocheur, à l’image de Shai Gilgeous-Alexander (37 points), le Thunder comptait 10 points de retard à 52 secondes de la fin, avant de revenir à trois unités à deux secondes de la fin…