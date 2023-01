Sur un exploit de Dennis Schroder, les Lakers mettent fin à la folle série des Grizzlies !

Dans le sillage de LeBron James, puis de Russell Westbrook, les Lakers prennent le meilleur départ (23-16). Maladroits, les Grizzlies ont besoin des 9 points et 7 rebonds de Steven Adams pour rester au contact (26-23). C’est l’entrée de Tyus Jones qui finit par inverser la tendance. Le meneur fait mouche de loin et trouve Bane et Jackson Jr. pour lancer un 9-0 (32-27). Les Lakers profitent toutefois de plusieurs pertes de balles de leurs adversaires et de huit lancers-francs pour s’accrocher (53-49).

Alors qu’il n’avait marqué que 6 points en première mi-temps, Ja Morant prend les choses en main en troisième quart-temps. Il marque 14 points et malgré tous les efforts de la paire Schröder – Westbrook, les Grizzlies font le break (88-75).

Pendant que LeBron James et Russell Westbrook sonnent le réveil des Lakers, le duo Tyus Jones – Brandon Clarke limite la casse pour permettre aux Grizzlies de garder le contrôle du match (105-100). Un tir primé de Desmond Bane remet les Lakers à -8 mais ces derniers n’abdiquent pas. Un 2+1 de James et un 3-points de Troy Brown les ramènent à -3 avec 80 secondes à jouer (116-113).

Les Lakers rodent, marquent leur lancers-francs et à -1 avec 13 secondes à jouer, Dennis Schröder vole la balle dans les mains de Desmond Bane et s’en va marquer avec la faute pour mettre les Lakers devant (122-120). Brandon Clarke aura la balle d’égalisation aux lancer-francs mais il rate sa deuxième tentative, et les Lakers réalisent le hold-up !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La moisson de Memphis au rebond offensif. En manque d’adresse pendant toute la rencontre, les Grizzlies s’en sont remis au rebond offensif, l’une de leurs armes favorites, pour prendre le contrôle du match. Ils ont pris 11 rebonds offensifs en troisième quart-temps pour inscrire la moitié de leurs points sur deuxième chance ! Ils ont terminé la rencontre avec 24 rebonds offensifs, soit 43% de leurs tirs ratés, pour 39 points marqués sur deuxième chance.

– La séquence décisive de Dennis Schröder. Le meneur allemand venait de ramener son équipe à -1 grâce à deux lancers-francs mais les Grizzlies avaient leur destin entre leurs mains avec 13 secondes à jouer. Au lieu de faire faute dès la remise en jeu, Juan Toscano-Anderson et Schröder sont venus faire prise à deux sur Bane, et l’Allemand a tapé le ballon dans les mains de son adversaire avant de finir au lay-up avec la faute pour donner la victoire à son équipe. Avant le match, les Grizzlies possédaient un bilan de 28 victoires et 1 défaite quand ils mènent après trois quart-temps. Les Lakers comptaient eux 1 victoire et 22 défaites dans le scénario inverse. Tout peut arriver en NBA !

– Altercation entre Shannon Sharpe et les Grizzlies. A la mi-temps, Dillon Brooks et Shannon Sharpe, Hall of Famer de la NFL reconverti consultant sur la chaine FOX Sports, ont échangé des mots avant que Steven Adams, Ja Morant et Tee Morant, le père du meneur, et quasiment tous les Grizzlies ne viennent s’en mêler. La sécurité de la Cryto.com Arena a dû intervenir pour séparer tout le monde. Une situation aussi rocambolesque que ridicule qui prendra fin dans le troisième quart-temps avec une poignée de mains entre papa Morant et Shannon Sharpe.

TOPS/FLOPS

✅ Russell Westbrook. Le sixième homme a été le Laker le plus en vue cette nuit. Il a été efficace avec 29 points marqué à 10/18 aux tirs. Il a également délivré 5 passes décisives mais a perdu 4 ballons.

✅ Tyus Jones – Brandon Clarke. Comme d’habitude, les deux joueurs ont apporté une énergie folle en sortie de banc. Tyus Jones a marqué 20 points en relais de Ja Morant, alors que Brandon Clarke a fini avec 20 points, 10 rebonds, et 2 contres. Mais ce dernier rate le lancer de l’égalisation…

✅ Steven Adams. Souvent dans l’ombre de ses coéquipiers, le pivot est pourtant central au succès des Grizzlies. Cette nuit il a contrôlé la raquette avec ses 16 points et 17 rebonds, dont 8 offensifs.

✅⛔ LeBron James – Dennis Schröder. Les deux joueurs ont été maladroits, 8/21 pour le King, 4/11 pour l’Allemand, mais ils ont tout deux été décisifs dans d’autres secteurs pour mener les Lakers à la victoire..

⛔ Ja Morant. À l’exception d’un bon passage en troisième quart-temps, il est passé au travers. Il a fini avec 22 points à 9 sur 29 aux tirs et 5 ballons perdus.

⛔ Dillon Brooks. 4/17 aux tirs, 6 fautes. Dillon Brooks a globalement eu un impact négatif sur la performance de son équipe.

LA SUITE

LA Lakers (21-25) : réception des Blazers dimanche.

Memphis (31-14): déplacement à Phoenix dimanche.