Avec un déluge à 3-points, l’équipe B des Warriors se paie les Cavaliers !

Celle-là, il fallait la voir venir ! En « back-to-back » après une défaite en prolongation la veille à Boston, les Warriors se présentaient à Cleveland, dernière étape d’un « road-trip » de cinq matchs avant de rentrer en Californie, sans Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins et Draymond Green, laissés au repos.

A priori, face à des Cavaliers « seulement » privés de Donovan Mitchell, on pouvait ainsi s’attendre à un match à sens unique à l’avantage des locaux, face à des tenants du titre déjà concentrés sur la réception de Brooklyn à San Francisco, dimanche soir.

Et pourtant, les (jeunes) hommes de Steve Kerr sont parvenus à créer la surprise en s’imposant avec la manière dans l’Ohio, notamment sous l’impulsion d’un Jordan Poole convaincant au centre de l’attaque (32 points, 3 rebonds et 2 passes), au terme d’un match qu’ils ont tout simplement dominé dans l’ensemble (les Cavaliers n’ont mené au score qu’à deux reprises). Même si les Cavaliers, grâce à un « run » dans le dernier acte, sont revenus à deux possessions dans le « money-time » (114-110 à deux minutes de la fin), entretenant alors, un court instant, l’espoir d’un « hold-up ».

La clé du match n’était pas à chercher à bien loin : les « Dubs » ont construit leur succès en attaque, aussi paradoxal que cela puisse paraitre sans les cadres. Décomplexés, les jeunes Warriors ont effectivement opté pour la stratégie de la gâchette facile, et ça a payé : un énorme 23/43 derrière l’arc notamment (dont 5 pour Jordan Poole, 4 pour Anthony Lamb et 3 pour Ty Jerome et Donte DiVincenzo), soit 54% de réussite dans cet exercice !

Loin d’être maladroits (50% aux tirs dont 42% derrière l’arc), les Cavaliers ont simplement été soufflés par l’adresse extérieure de leurs adversaires, qui les ont écœurés. À l’image de ces deux fautes techniques données à Raul Neto et J.B Bickerstaff dans le troisième quart-temps, agacés par des décisions arbitrales, alors que tout réussissait aux Warriors dans le même temps.

Cette rencontre fut tout simplement un « upset », et c’est évidemment une très bonne opération des tenants du titre, qui équilibrent à nouveau leur bilan à 23 victoires, pour autant de défaites.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Kevon Looney, symbole de ces Warriors intrépides. Seul titulaire habituel présent à l’entre-deux, le pivot des Warriors a probablement été le MVP de ce match. Car si Jordan Poole a passé le match dans la lumière en alimentant l’attaque, Kevon Looney l’a lui passé dans l’ombre, en brillant dans les tâches ingrates mais ô combien importantes. Notamment en captant 17 rebonds dans la peinture, dont 6 rebonds offensifs. Soit quasiment autant que toute l’équipe de Cleveland, qui n’a capté que 10 rebonds offensifs. Grâce à ses efforts, ses coéquipiers ont ainsi pu bénéficier de nombreuses secondes chances, et notamment de nombreux tirs ouverts derrière l’arc, quand la défense de Cleveland n’avait pas eu le temps de se replacer, « Loon » étant particulièrement rapide pour ressortir le cuir au large. Si les extérieurs des Warriors ont marqué 23 tirs primés, Kevon Looney, par son abattage dans la raquette, y est pour beaucoup.

– Un aperçu du futur. Sans Stephen Curry, Klay Thompson ni Draymond Green, ce match a effectivement donné un aperçu ce que pourrait être le futur des Warriors, dans quelques années quand ce « Big Three » aura raccroché les « sneakers ». Un futur évidemment centré autour de Jordan Poole, option première en attaque sans les vétérans, mais aussi de Jonathan Kuminga, précieux avec 10 points, 3 rebonds et 5 passes, et de quelques « role-players » utiles qui pourraient s’installer chez les Warriors dans la durée, comme Donte DiVincenzo (17 points, 6 rebonds, 4 passes et 4 interceptions), ou encore Ty Jerome (22 points et 8 passes) et Anthony Lamb (12 points et 2 passes). Mais surtout, plus largement, un futur autour de Steve Kerr et de son système offensif léché, capable de faire sauter le verrou de n’importe quelle défense adverse quand il est bien exécuté, quelque que soit le personnel sur le terrain.

TOPS.FLOPS

✅ Jordan Poole. On savait que « JP » serait au centre de l’attaque, sans le « Big Three », mais la défense de Cleveland, deuxième meilleure de la ligue (110.2 points encaissés sur 100 possessions), représentait quand même un gros challenge sur le papier. Quarante-huit minutes plus tard : challenge assurément réussi pour le feu follet des tenants du titre. Toujours un peu trop gourmand et précipité par moments (10/23 et 5 pertes de balle), Jordan Poole s’est tout de même bien illustré au centre des phases offensives de son équipe, en inscrivant 32 points (5/12 à 3-points, 7/8 aux lancers-francs).

✅⛔️ Darius Garland. Sans Donovan Mitchell, le meneur des Cavaliers était seul aux commandes de l’attaque de son équipe. Comme toujours, il s’en est sorti sans grand mal, compilant 31 points et 9 passes. Mais du fait de son gros volume de jeu avec le cuir dans les mains, il a néanmoins perdu 4 ballons, et n’a pas été particulièrement adroit (10/25 dont 3/11 de loin).

⛔️ Jarrett Allen. Sortie décevante du pivot de Cleveland, trop timoré face à une raquette des Warriors pourtant pas très verticale. Assez peu servi quand le cuir quittait les mains de Darius Garland, il n’a pas vraiment pesé en attaque (8 points en 7 tirs), et a surtout souffert des deux côtés du terrain dans la raquette, face à l’aspirateur à rebonds Kevon Looney, qui a terminé le match avec 9 prises de plus que lui.

LA SUITE

– Cavaliers (28-19) : « back-to-back » contre les Bucks (01h30).

– Warriors (23-23) : réception des Nets, dans la nuit de dimanche à lundi (02h30).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.