Kyrie Irving (48 points) plus en rythme que le Jazz

Les Nets n’avaient pas encore gagné depuis le début de la convalescence de Kevin Durant. C’est désormais chose faite et les New-Yorkais peuvent remercier leur deuxième homme fort, Kyrie Irving, qui a signé sa meilleure performance de la saison sur le parquet du Jazz.

Après quatre défaites de suite, Brooklyn repart ainsi de l’avant au cœur d’un « road trip » qui doit encore amener la formation new-yorkaise sur le parquet des champions en titre dimanche, avant de finir à Philadelphie mercredi.

Après sa victoire autoritaire face aux Clippers, le Jazz, lui, manque une occasion de rebasculer dans le positif. Il devra réagir face aux modestes Hornets lundi avant un déplacement à Portland, puis surtout une série de cinq matchs à domicile qui ne sera pas forcément simple (Mavs deux fois, Raptors, Hawks et Wolves).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le finish royal des Nets. Chaque équipe a eu son temps fort en première période. Les Nets ont mieux démarré (22-28) avant de voir la réaction du Jazz dans le second quart-temps (55-51). Mais la seconde mi-temps a globalement été celle des visiteurs qui, après être revenus à l’issue du troisième quart-temps (83-83), ont signé la meilleure fin de rencontre. La principale explication aux 34 points inscrits dans les douze dernières minutes a été Kyrie Irving. Mais celui-ci a généré tellement d’attention que Seth Curry s’est retrouvé seul et a sanctionné à deux reprises dans les deux dernières minutes à 3-points.

– Brooklyn voyage encore bien. Seule une minorité des formations au sein de la ligue – moins de dix équipes – présente un bilan positif à l’extérieur. C’est le cas des Nets qui, après deux défaites de rang loin de leurs bases (Spurs et Suns), ont prouvé qu’ils pouvaient encore s’imposer dans un environnement hostile, qui plus est sans Kevin Durant. Avec 15 victoires et 10 défaites à l’extérieur, il s’agit de la deuxième équipe qui voyage le mieux cette saison derrière les Celtics (16 victoires – 7 défaites).

TOPS/FLOPS

✅ Kyrie Irving. Un récital dans le dernier quart-temps ! Le meneur de jeu a inscrit 21 de ses 48 points (record cette saison) dans la dernière période, surtout à base de paniers à 3-points assassins en tête de raquette. Fait encore plus remarquable, il a signé son deuxième double-double de la saison en terminant meilleur rebondeur de la rencontre, à égalité avec Lauri Markkanen. Il a été bien relayé par Seth Curry dans les derniers instants et un Nic Claxton impérial dans la raquette.

✅ Jordan Clarkson. Son -20 final lorsqu’il était en jeu traduit les difficultés du cinq de départ du Jazz, mais l’arrière a été la principale menace offensive de son équipe. Son 10e match cette saison avec 25 points ou plus.

⛔ Le banc des Nets. À l’exception notable de Seth Curry pour ses deux paniers décisifs dans le dernier quart-temps, les remplaçants new-yorkais n’ont pas apporté grand-chose. L’homme en forme TJ Warren n’a shooté qu’à quatre reprises, Yuta Watanabe a confirmé sa perte de vitesse tandis qu’Edmond Sumner n’a pas rentré un tir.

LA SUITE

Utah (24-25) : réception des Hornets lundi.

Brooklyn (28-17) : déplacement chez les Warriors dimanche.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.