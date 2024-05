Luka Doncic et les Mavericks mettent une grosse fessée au Heat

Le début de match est assez équilibré mais c’est bien Dallas, avec une meilleure adresse extérieure, qui prend légèrement les devants (14-8). Reggie Bullock, adroit très tôt dans ce match, enchaine deux paniers à 3-points consécutifs pour permettre aux Mavericks de consolider leur avantage.

Dallas prend feu à 3-points avec un 6/12 derrière l’arc sur ce premier quart-temps. Une adresse insolente confirmée par un buzzer à 3-points de Luka Doncic pour conclure en beauté ce premier acte (31-19).

Les Mavericks commencent le second quart-temps comme ils ont terminé le premier, avec une très bonne adresse extérieure, bien répartie. Tous les joueurs sont impliqués dans un collectif qui tourne bien.

Bam Adebayo et Jimmy Butler sont pour le moment aux abonnés absents, le Heat s’en remet alors à Victor Oladipo pour rester dans les parages (47-37). Mais Luka Doncic est excellent et le Slovène, avec 17 points au compteur à 4 minutes de la pause, permet aux siens de prendre 15 points d’avance (56-41). Miraculeusement, Miami rentre aux vestiaires avec seulement 9 points de retard (60-51).

Au retour des vestiaires, un panier à 3-points de Caleb Martin permet à Miami de revenir à seulement six points (60-54). Mais Dallas va effacer ce potentiel retour du Heat en reprenant 15 points d’avance (72-57). Miami n’arrive pas à répondre et voit l’écart monter au-dessus des 20 points (83-61). Dallas mène carrément de 25 points à la fin du 3e quart-temps (92-67).

Le 4e quart-temps ne sera rien d’autre qu’un « garbage time ». Dallas s’impose 115-90 et renoue avec la victoire, après avoir enchaîné trois défaites consécutives.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’adresse à 3-points des Mavericks. Dallas a pu s’appuyer sur une adresse à 3-points impressionnante : 18/38 pour 47.4% de réussite ! Ils ont mis dedans dès le début, ce qui leur a permis de prendre l’avantage sur le Heat très rapidement et de maintenir un rythme de jeu offensif élevé tout au long du match. Les joueurs du Heat avaient fait le choix de doubler Luka Doncic sur pratiquement chaque possession, laissant ouvert les autres joueurs des Mavericks. Ils ont été punis.

– Les leaders du Heat décevants. Jimmy Butler, Bam Adebayo et Kyle Lowry sont tous les trois passés au travers de leur match. Ils n’ont pas été en mesure de produire leur meilleur niveau de jeu et cela s’est reflété sur la performance collective de Miami, et cette performance offensive famélique qui doit ravir Jason Kidd.

TOPS/FLOPS

✅ Luka Doncic. Il a fait un excellent match, en étant très adroit. Il a surtout été le patron des Mavericks en dirigeant l’attaque comme à son habitude. Il a su mettre en valeur ses qualités de meneur avec son intelligence de jeu et sa vision : 34 points à 12/24 au tir dont 5/8 à 3-points ainsi 12 rebonds et 7 passes décisives.

✅ Reggie Bullock. Il était chaud dès le début en sanctionnant le Heat à chaque fois que Luka Doncic était pris à deux par la défense de Miami : 15 points à 5/6 à 3-points.

✅ Victor Oladipo. Il a été la seule satisfaction du Heat : 20 points à 9/12 au tir dont 2/3 à 3-points.

⛔️ Les titulaires du Heat. Ils ont été méconnaissables que ce soit offensivement que défensivement. Aucune agressivité ni envie.

LA SUITE

Mavericks (25-22) : réception des Clippers dimanche (20H30).

Heat (25-22) : réception des Pelicans dimanche (21H30).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.