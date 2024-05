Les Hawks maîtrisent les Knicks pour une 5e victoire de suite

Sur une série de quatre victoires de suite, les Hawks se testaient face à leurs « meilleurs ennemis » de New York, situés juste devant eux au classement. Et ce test, Trae Young (27 points, 6 passes), Dejounte Murray (29 points, 6 rebonds, 12 passes, 3 interceptions) et consorts l’ont justement passé avec succès, puisqu’ils l’ont emporté (139-124) à domicile.

Portés par leur paire de All-Stars et par une superbe entame de quatrième quart-temps, les joueurs d’Atlanta confirment qu’ils sont l’équipe en forme du moment à l’Est —notamment sur le plan offensif— et les coéquipiers de Julius Randle (32 points, 9 rebonds, 6 passes) ont pu s’en rendre compte par eux-mêmes.

Pour les Knicks, cette défaite est d’ailleurs leur troisième consécutive et leur place dans le Top 8 pourrait bientôt être menacée, comme le calendrier qui arrive ne leur sera guère favorable…

CE QU’IL FAUT RETENIR

— La paire Young/Murray fait des étincelles. Si les Hawks surfent actuellement sur une série de cinq victoires de rang, c’est déjà parce qu’ils peuvent (enfin) jouer au complet, mais aussi parce que Trae Young et Dejounte Murray se (re)trouvent sur la même longueur d’onde. L’équilibre entre les deux fait ainsi plaisir à voir, peu de choses sont forcées, ils ne se marchent pas sur les pieds et, surtout, ils gagnent et se montrent productifs statistiquement. Quand l’un active le mode scoreur, l’autre active le mode organisateur et vice-versa. Bref : plus les jours passent et plus leur entente s’améliore. De bon augure pour Atlanta…

— Atlanta finit très fort. À l’issue du troisième quart-temps, rien ne laissait présager un score final fleuve, puisque les deux équipes étaient encore au coude-à-coude (102-101). Mais dans le sillage d’une triplette Dejounte Murray — Bogdan Bogdanovic — Onyeka Okongwu qui sanctionnait de loin comme de près, les Hawks ont infligé un 20-4 aux Knicks, en six minutes ! L’écart a même frôlé la vingtaine de points et les joueurs new-yorkais n’ont ensuite jamais réussi à combler ce retard, malgré les efforts de RJ Barrett ou de Jericho Sims.

TOPS/FLOPS

✅ Le collectif d’Atlanta. Encore une fois, l’attaque des Hawks a carburé sans rien laisser à la défense adverse (139 points, 27 passes décisives pour 7 pertes de balle, 56% aux tirs, 38% à 3-pts, 88% aux lancers…) et, là encore, Nate McMillan a pu compter sur un collectif de gala pour venir à bout de New York. Outre le duo Trae Young — Dejounte Murray, dont il a été question un peu plus haut, De’Andre Hunter (20 points), John Collins (17 points, 9 rebonds), Bogdan Bogdanovic (14 points) et Onyeka Okongwu (14 points, 7 rebonds, 3 contres) ont aussi tous fini au-dessus des 10 points, se montrant précieux à diverses séquences. Injouables.

✅ Julius Randle. Si l’on excepte ce quatrième quart-temps où il s’est éteint et dans lequel seuls RJ Barrett et Jericho Sims ont brillé, mais quand la messe était dite, l’intérieur des Knicks aura avant ça été le plus en vue pour son équipe. Agressif au scoring, il a démarré le match en trombe, pour mettre les siens devant dans le premier acte (11 points). Puis dans le troisième quart-temps, Julius Randle a fait tout son possible (17 points) pour ramener New York au contact quand l’écart en leur défaveur s’élevait à -13. Juste dommage que cette prestation soit ternie par le finish raté de tout un groupe, dont lui évidemment.

⛔ La défense de New York. Comme les Knicks n’ont, globalement, pas mal joué en attaque (124 points, 27 passes décisives pour 12 pertes de balle, 59% aux tirs, 43% à 3-pts…), c’est en défense que leur défaite s’est « construite ». Incapables de ralentir le collectif des Hawks, décidément redoutable quand tout le monde est sur ses deux jambes, les hommes de Tom Thibodeau ont pris l’eau sans arrêt. Dans ces conditions, difficile de tenir un avantage en première mi-temps et leur seul « vrai » gros coup de mou de la rencontre s’est payé cash, puisque le 20-4 d’Atlanta dans le dernier acte aura finalement été fatal à la franchise new-yorkaise…

LA SUITE

Atlanta (24-22) : back-to-back contre Charlotte, dans la nuit de samedi à dimanche (01h30).

New York (25-22) : déplacement à Toronto, dans la nuit de dimanche à lundi (00h00).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.