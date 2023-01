RJ Barrett reste à l’infirmerie avec son doigt lacéré

Le match à 60 points, 21 rebonds et 10 passes de Luka Doncic avait éclipsé le reste. Mais lors de leur déplacement perdant à Dallas, les Knicks ont également perdu RJ Barrett dans la bataille. L’index de sa main droite a non seulement été lacéré mais également temporairement disloqué après un choc entre ses deux mains provoqué par un contact avec le Slovène justement. Bilan de l’opération : six points de suture.

« Donc ma main (gauche) a fini dans l’autre, mon doigt s’est plié en arrière et a bougé, ce qui a causé la lacération », décrit l’intéressé en amont du déplacement à Toronto. Le présentateur new-yorkais, Mike Breen, avait déclaré à l’antenne que l’os de RJ Barrett pouvait être vu sur les ralentis avant son retour au vestiaire ce jour-là. Mais les Knicks l’ont corrigé plus tard et le présentateur a clarifié pour dire que c’est un tendon qui était visible.

« Ça a sauté, je l’ai remis en place. Je n’ai pas vu (d’os). On m’a dit après que c’était plutôt des tendons. Mais oui, j’ai regardé ma main, c’était vraiment une lacération juste là. Je suis sorti immédiatement et je me suis fait recoudre. J’ai encore des points de suture en ce moment mais c’était douloureux », raconte le Canadien.

Alors qu’il a repris le tir et la course ces derniers jours, il s’attend à se faire retirer ses points la semaine prochaine, lors du retour des Knicks à domicile. Il doit également faire un point avec un spécialiste avant de penser au retour. « Le problème est que c’est un processus de guérison, donc je ne peux pas forcer mon corps à guérir », lâche le joueur, en ajoutant sur ce passage à Toronto : « Tu veux toujours jouer, surtout à la maison. C’est un peu décevant, mais je suis quand même content d’être de retour. »

« Il sera prêt quand il sera prêt. Il en fait de plus en plus sur le terrain. Bien sûr, il n’a pas pris de contact. Mais il dit qu’il se sent beaucoup mieux. On dirait qu’il bouge beaucoup mieux, qu’il attrape mieux la balle, ce genre de choses. Mais ce n’est pas non plus dans un contexte NBA », nuance Tom Thibodeau.

En l’absence de son titulaire, Immanuel Quickley a été introduit dans le cinq et compense bien avec ses 21 points (43.5%), 6 rebonds et 5 passes de moyenne en 40 minutes. Et les Knicks ont remporté leurs quatre derniers matchs.