Kevin Durant aimerait que le public apprécie plus la saison régulière

C’est peu dire que Kevin Durant et les Nets ont agité l’actualité de la NBA d’abord cet été, avec la demande de transfert du premier, puis cet automne avec le licenciement de Steve Nash et la polémique autour de Kyrie Irving.

L’ailier expliquait d’ailleurs récemment, pendant la série de victoires de la franchise, que comme « il n’y a plus rien à dire en-dehors du terrain » alors « il n’y a plus de discussions autour de notre équipe ». Kevin Durant pointait notamment du doigt le « monde extérieur » donc les « médias et fans », qui parlent beaucoup et alimentent ce bruit.

Pour un entretien avec ESPN, Kevin Durant a justement évoqué le rôle des fans qui, selon lui, consomment souvent plus la NBA qu’ils ne la regardent. Ce qui au final fausse leur jugement sur les joueurs.

« Les fans sont devenus plus exigeants qu’autre chose », estime la star de Brooklyn. « Ils commencent à s’interroger sur nos motivations, sur notre approche du basket. Ceux qui se posent ces questions, qui êtes-vous ? Taisez-vous et regardez les matches, c’est tout. On se donne à fond, autant que nos corps ne le permettent. Les gens ne nous voient qu’au moment des matches, mais il y a les entraînements, les voyages, les shootarounds. On bouge constamment. Résultat, chaque match ne peut pas être joué au même niveau d’intensité que ceux en playoffs. Il faut que les fans aient ça en tête : les joueurs voyagent, parfois c’est le dernier match d’un road trip, et ce sera peut-être un peu mou. Et ainsi ils peuvent apprécier tout ça, car il y a tellement de matches en NBA. »

« Il faut apprécier ce que les joueurs apportent. Il faut aimer aussi la difficulté de ce qu’on fait »

Avec son discours, le MVP des Finals 2017 et 2018 défend la saison régulière, sa durée et ses rebondissements, tout comme son spectacle quotidien.

« Donc pour commencer, il faut que les fans arrêtent de nous prendre pour acquis. Il faut arrêter de mettre de la pression sur chaque athlète pour qu’ils correspondent aux standards des gens. Ensuite, il faut apprécier ce que les joueurs apportent. Il y a sept ou huit matches en moyenne par soir, tous les jours. Il y a rarement de soirées de repos en NBA, donc il faut aimer aussi la difficulté de ce qu’on fait. Et pas seulement regarder l’argent et s’attendre à ce qu’on fasse les performances que les gens attendent de nous, qu’on se conforme à leurs standards. C’est comme ça que le dialogue autour de la ligue sera moins tendu, moins dilué ou tourné vers les petites histoires. On consomme beaucoup donc on prend les choses comme allant de soi. La NBA fait partie de ça. »

En conséquence, faut-il changer la saison régulière, comme la ligue y réfléchit depuis quelques années, en la raccourcissant pour la rendre plus passionnante ?

« Je ne crois pas qu’il y ait un problème avec la saison régulière », répond l’ancien du Thunder et des Warriors. « Le basket est entre de bonnes mains. Je pense que les gens ont appris à consommer les choses différemment. Ils n’apprécient peut-être plus autant un match de basket qu’à l’époque. Plus une chose est présente, plus on la prend pour acquise. On est une énorme entreprise, vraiment énorme. De ce qu’on voit dans la popularité et dans les discussions, la saison régulière, la Summer League, la free agency, la trade deadline, la Draft, tout ça, les gens apprécient. Je ne vois pas le problème. »