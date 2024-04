NCAA | Présentation de la conférence Big 12

Après un premier mois de saison centré sur les matchs hors-conférence, débute cette semaine la seconde partie de la saison, celle des matchs de conférence. Pendant quatre mois, jusqu’aux tournois de conférence de la fin de saison qui précèdent la « March Madness », les différents programmes du pays vont en effet affronter les équipes de leurs conférences respectives.

Basket USA vous propose pour l’occasion une preview de chaque conférence du « Power Six », les six conférences majeures de la première division NCAA : ACC, Big East, Big Ten, Big 12, SEC et Pac-12.

Et après l’ACC, la Big East et la Big Ten, place aujourd’hui à la Big 12.

Une conférence unanimement considérée comme la plus relevée du pays depuis maintenant plusieurs années. À juste titre, puisque deux des trois dernières finales du championnat universitaire mettaient en scène au moins un programme de la Big 12 : Texas Tech, perdant contre Virginia en 2019, et Baylor puis Kansas, évidemment vainqueurs des deux dernières éditions (pas de finale en 2020 à cause de la crise sanitaire).

Cette saison, les Bears et les Jayhawks, accompagnés des Longhorns de Texas qui se sont considérablement renforcés durant l’intersaison, figureront à nouveau parmi les très gros cadors du pays. Derrière eux, un petit peloton d’équipes en embuscade, pas du même acabit que le trio de tête mais capables de jouer les trouble-fêtes occasionnellement : Texas Tech, TCU et Oklahoma notamment.

Dans l’ensemble, il y aura donc à nouveau un très gros niveau de jeu en Big 12 cette saison, et il ne parait ainsi pas insensé d’imaginer que pour la troisième fois en quatre ans, une équipe de cette conférence soit en finale du championnat en avril prochain.

Les équipes

– Kansas Jayhawks (#1 de la conférence en 2021/22)

– Baylor Bears (#2 en 2021/22)

– Texas Tech Red Raiders (#3 en 2021/22)

– Texas Longhorns (#4 en 2021/22)

– TCU Horned Frogs (#5 en 2021/22)

– Oklahoma State Cowboys (#6 en 2021/22)

– Iowa State Cyclones (#7 en 2021/22)

– Oklahoma Sooners (#8 en 2021/22)

– Kansas State Wildcats (#9 en 2021/22)

– West Virginia Mountaineers (#10 en 2021/22)

Les enjeux

– Quelle saison post-titre pour Kansas ? Champions l’an passé, les Jayhawks ont perdu trois titulaires : Ochai Agbaji et Christian Braun, rookies en NBA cette saison, et le pivot David McCormack qui a bouclé son cursus sur un titre. Le meneur Dajuan Harris et l’ailier Jalen Wilson sont les seuls revenants, accompagnés dans le cinq majeur par l’ailier « freshman » Gradey Dick, l’arrière vétéran Kevin McCullar arrivé au printemps de Texas Tech, et le pivot « sophomore » KJ Adams. Un savant mélange entre vétérans expérimentés et jeunes joueurs qui pour l’instant porte les Jayhawks vers un très bon de saison : 8 victoires en 9 matchs.

Maintenant, à la question de savoir si ce cinq majeur est meilleur, ou du moins plus complémentaire que celui de la saison dernière, la réponse, a priori, est non.

Même s’il est en feu depuis le début de la saison (21.9 points et 9.3 rebonds), Jalen Wilson n’est pas Ochai Agbaji. Idem pour le jeune KJ Adams, athlète impressionnant mais qui pour l’heure ne présente pas le même profil défensif que David McCormack. Lui aussi très bon depuis le début de l’exercice (15.3 points et 4.1 rebonds), Gradey Dick demeure un joueur de première année, qui peut donc être amené à connaitre quelques trous d’air, surtout face aux défenses rugueuses et physiques de la Big 12. « Role-player » vaillant, Kevin McCullar (10.6 points, 7.6 rebonds et 2 passes) ne peut lui pas (totalement) remplacer l’apport majeur de Christian Braun la saison passée (14.1 points, 6.5 rebonds et 2.8 passes), car il est un profil différent, moins scoreur et shooteur que le rookie des Nuggets.

Bref, en résumé, ces Jayhawks 2022/23 sont collectivement une équipe moins forte que la version 2021/22 couronnée du titre. Il n’en demeure pas moins que Kansas, à l’heure d’écrire ces lignes, est classé à la 6e place du Top 25 de l’AP, et demeure donc une très, très bonne équipe, parmi les dix meilleures du pays. De là à les considérer comme un clair prétendant à sa propre succession ? L’avenir nous le dira, et il n’est jamais avisé de parier contre Bill Self, mais sur le papier, cela semble être une attente légèrement démesurée.

– Texas au sommet ? Quatrièmes de la conférence l’an passé avec un bilan de 10 victoires et 8 défaites, les Longhorns vont faire mieux cette saison, et devraient très aisément s’inviter sur le podium. Une grande partie de l’effectif de la saison 2021/22 est de retour, et Chris Beard peut compter, à la tête de son attaque, sur deux des meilleurs attaquants du pays sur le poste de meneur : le « sophomore » Tyrese Hunter (15.1 points, 4.1 rebonds et 2.1 passes) et le « senior » Marcus Carr (14.6 points, 2.7 rebonds et 4.3 passes). Après un mois de compétition, le programme basé à Austin est classé à la 2e place du Top 25, avec six victoires en autant de matchs. Car la réalité est bien la suivante : les Longhorns ne se contentent pas d’apparaître comme une des meilleures équipes de la conférence. Ils appartiennent plus largement à l’élite du pays, tout simplement.

– Derrière le trio de tête, TCU a une carte à jouer. En haut de la conférence, le trio Baylor – Texas – Kansas semble effectivement intouchable. Derrière, c’est (relativement) grand ouvert, et TCU semble le mieux armé pour s’octroyer la quatrième place. Solide équipe défensive (22e meilleure défense du pays, avec 90.9 points encaissés sur 100 possessions), les Horned Frogs peuvent compter sur un très bon duo Mike Miles Jr. (18.2 points, 3.8 rebonds et 3.2 passes) – Emmanuel Miller (12.6 points, 5.4 rebonds et 2 passes) pour mener la charge en attaque. Après un mois dans la saison 2022/23, TCU a remporté 7 de ses 8 premiers matchs, et pointe à la 24e place du Top 25 de l’AP. Assurément une équipe qui va compter cette saison, dans la catégorie des « outsiders ».

– Pour son retour au jeu, Keyontae Johnson se frotte à la meilleure conférence du pays. Victime d’un grave malaise cardiaque sur le terrain en décembre 2020 lorsqu’il portait le maillot de Florida, l’ailier, après un break forcé de 18 mois, a obtenu cet été le feu vert pour poursuivre sa carrière universitaire. Ce sera à Kansas State, programme qu’il a rejoint par le portail des transferts NCAA, et sur le papier certainement l’effectif le plus faible de la conférence. Pour que les Wildcats espèrent faire autre chose que de la figuration, ils auront donc besoin d’un grand Keyontae Johnson, qui endosse clairement le rôle du leader offensif depuis le début de la saison : 17.2 points et 6.7 rebonds. Mais quand on se rappelle des terrifiantes images de son effondrement il y a deux ans, on pense surtout, au-delà de ses performances et du classement de son équipe, que c’est plus simplement un vrai plaisir de le voir rejouer, et que la Big 12 sort gagnante de l’arrivée d’un joueur aussi doué en son sein.

Le joueur à suivre : Tyrese Hunter

Pour sa première saison universitaire l’an passé, déjà en Big 12 mais à Iowa State, il s’était illustré grâce à un profil de meneur avant tout scoreur, mais néanmoins complet (11 points à 40% aux tirs, 3.5 rebonds, 4.9 passes et 2 interceptions en 32 minutes).

Cette saison, à Texas, une meilleure équipe que les Cyclones de l’an dernier, il joue logiquement moins (28 minutes), mais il est bien plus efficace en attaque (15.1 points à 52% aux tirs), en partie car il peut déléguer une partie du « playmaking » à Marcus Carr (4.3 passes), son collègue dans le « backcourt » des Longhorns.

En somme, tous les ingrédients sont réunis pour une grande saison de la part de Tyrese Hunter, qui est assurément un des tous meilleurs joueurs, et un des plus électrisants, de la Big 12. S’il continue sur sa lancée du début de saison tout au long du calendrier des matchs de conférence, il aura un sérieux dossier à considérer à la fin de la saison, pour le trophée du Player Of The Year de la Big 12.

Pronostic : Baylor

On l’a dit, la suprématie de la Big 12 se résumera cette saison en une passionnante course à trois entre Baylor, Texas et Kansas.

Les trois choix font sens pour le titre, mais nous préférons tout de même les chances de Baylor, pour une raison simple : les Bears, plus que les Longhorns et les Jayhawks selon nous, sont l’équipe la plus équilibrée, avec le plus haut plafond de toute la conférence. Même si dans les faits, après le premier mois de la saison et les matchs hors-conférence, le déséquilibre entre l’attaque et la défense de Baylor est pour l’instant assez important (116.4 points marqués sur 100 possessions, la 5e meilleure moyenne du pays, pour 94.6 points encaissés sur 100 possessions, seulement la 46e meilleure moyenne du pays).

Mais l’histoire récente montre que Scott Drew et ses hommes ont bien souvent le meilleur « net rating » de toute la conférence : ce fut le cas à deux reprises lors des trois dernières saisons (deuxième meilleur « net rating » de la conférence lors de la saison au cours de laquelle ce n’est pas arrivé).