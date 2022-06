À Philly, Tobias Harris et Matisse Thybulle sont transférables

Danny Green ne serait pas le seul joueur qui pourrait être transféré dans les jours qui viennent du côté de Philadelphie. Une de fois plus, l’équipe a échoué en playoffs, et la direction pourrait modifier en profondeur son effectif. Au point même de se séparer de plusieurs titulaires.

Selon le Philadelphia Inquirer, Tobias Harris et Matisse Thybulle seraient ainsi proposés par les Sixers, et il faut aussi ajouter Furkan Korkmaz et Shake Milton. Sans oublier le 23e choix de la Draft et donc Danny Green. Selon le quotidien, les Sixers « ont pris conscience que leur effectif n’était pas taillé pour gagner un titre« . L’objectif est de trouver des joueurs d’un cran supérieur, et surtout un très bon joueur capable d’être la 3e option en attaque aux côtés du tandem Harden-Embiid.

Au final, seuls trois joueurs seraient véritablement intouchables : Joel Embiid, Tyrese Maxey et James Harden.

Parmi les joueurs « transférables », Tobias Harris sera peut-être le plus compliqué à échanger puisqu’il lui reste deux années de contrat pour 77 millions de dollars ! Le journal rappelle d’ailleurs que les dirigeants avaient déjà essayé de l’échanger dans le passé, sans y parvenir. Ils l’avaient inclus dans des « packages » autour de Ben Simmons, mais aucune équipe n’avait mordu à l’hameçon.

Deux fois élu dans une All-Defensive Team, Matisse Thybulle était considéré comme « intouchable » il y a encore quelques mois, mais sa discrétion en attaque et sa situation contractuelle (dernière année de son contrat rookie) pourraient servir d’appât pour le transfert de Tobias Harris.