La NCAA autorise un peu de public pour son tournoi final

Depuis début janvier, on sait que la NCAA organisera son tournoi final et son fameux « Final Four » dans l’Indiana et notamment à Indianapolis. Désormais, on peut préciser qu’il y aura un peu de public pendant ces 67 matches.

La ligue universitaire vient en effet d’annoncer, via un communiqué, que les différentes salles pourront être remplies jusqu’à 25 % de leur capacité, surtout par les familles des staffs et des joueurs. Viendront ensuite s’ajouter quelques fans à ce total.

Le protocole sanitaire mis en place par la NCAA a été étudié avec les autorités locales et bien évidemment, les spectateurs devront porter un masque et respecter la distanciation physique.

« Le tournoi de cette année ne ressemblera à aucun autre », déclare Dan Gavitt, vice-président de la NCAA en charge du basket. « On est impatient de vivre une expérience mémorable pour les athlètes, les coaches et les fans. Après l’annulation du tournoi 2020, on est très heureux de revoir des fans assister à tous les matches du tournoi final. »

