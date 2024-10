Le 29 octobre 2018, Klay Thompson s’emparait du record de 3-pts sur un match

Il y aura eu ce quart-temps de folie à 37 points face à Sacramento en janvier 2015. Et puis cette soirée d’octobre 2018 à Chicago, où Klay Thompson est devenu le recordman de tirs à 3-points marqués dans un match avec 14 unités, battant la marque de son coéquipier Stephen Curry en seulement 27 minutes.

Les Warriors l’avaient emporté 149-124, avec 52 points à 14/24 de loin pour leur ancien arrière, aujourd’hui parti aux Mavericks. Une efficacité démente qui le caractérise et qui l’inscrit une nouvelle fois dans l’histoire de la NBA.

Plus de 3-points en un quart-temps que depuis le début de la saison…

Les Bulls n’auront tenu que deux minutes, la faute aux trois premiers tirs primés de Klay Thompson, plantés en 1 minute 10, pour offrir 10 points d’avance aux siens. Quatre minutes plus tard, l’arrière remet ça avec trois banderilles en deux minutes qui font six pour lui, soit une de plus que son total depuis le début de l’année : il est à 5/36 sur les six premiers matchs de la saison. Les Warriors mènent 44-28, leur « Splah Brother » est à 22 points.

Stephen Curry tente de lui voler la vedette avec 14 points en cinq minutes. Mais son pote est sur les bases d’une soirée historique –il égale le record de Chandler Parsons de 10 tirs à 3-points en une mi-temps– qu’il doit valider après la pause. Alors que Golden State mène… 92-50 !

Un bandeau sur la photo

Tout le monde n’a plus que le record de 13 réussites à 3-points de Stephen Curry en tête. Klay Thompson pourra le battre si son entraîneur le laisse sur le terrain et il le sait, alors il ne traîne pas pour marquer les 11e, 12e et 13e 3-points, cinq minutes après la pause, sous les clameurs du public de Chicago.

L’arrière All-Star s’est coupé au front et c’est donc avec un bandeau jaune sur ses deux points de suture qu’il entre dans l’histoire la ligue, à la fin du troisième quart-temps, avec cette 14e réussite à 3-points. En 27 minutes, en n’ayant eu la balle dans les mains que 96 secondes et avec cinq dribbles seulement sur ses 14 banderilles !

Une des plus belles images de cette soirée inoubliable restera ce moment après l’ultime 3-points de Klay Thompson : l’arrière des Warriors lève les bras au ciel pour exulter, et il est imité par Stephen Curry, qui vient de perdre son record… « Les records sont faits pour être battus », rappelle le meneur. « Je suis heureux que ce soit par mon coéquipier et personne d’autre. J’en ai été témoin. »

Klay Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 GOS 66 24 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2.0 2.3 0.7 1.6 0.3 12.5 2012-13 GOS 82 36 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 2.9 1.0 1.9 0.5 16.6 2013-14 GOS 81 35 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 2.9 0.9 1.7 0.5 18.4 2014-15 GOS 77 32 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.6 1.1 1.9 0.8 21.7 2015-16 GOS 80 33 47.0 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 1.9 0.8 1.7 0.6 22.1 2016-17 GOS 78 34 46.8 41.4 85.3 0.6 3.0 3.7 2.1 1.8 0.8 1.6 0.5 22.3 2017-18 GOS 73 34 48.8 44.0 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 1.6 0.8 1.8 0.5 20.0 2018-19 GOS 78 34 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 2.0 1.1 1.5 0.6 21.5 2021-22 GOS 32 29 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.7 0.5 1.3 0.5 20.4 2022-23 GOS 69 33 43.6 41.2 87.9 0.6 3.6 4.1 2.4 1.9 0.7 1.8 0.4 21.9 2023-24 GOS 77 30 43.2 38.7 92.7 0.5 2.8 3.3 2.3 1.6 0.6 1.5 0.5 17.9 2024-25 DAL 3 29 47.7 45.5 100.0 1.3 3.3 4.7 1.3 1.7 1.3 0.7 0.0 19.7 Total 796 33 45.3 41.3 85.8 0.5 3.1 3.5 2.3 2.0 0.9 1.7 0.5 19.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Article initialement publié en 2020