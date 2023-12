Power Rankings

Alors qu’on approche de la vingtaine de rencontres disputées dans cette saison 2023/24, on commence à y voir un peu plus clair quant aux dynamiques des différentes équipes, sans que personne ne se détache vraiment.

Meilleur bilan de la NBA, Boston (14-4) est toutefois l’équipe la plus solide du début de saison. La défense des hommes Joe Mazzulla est en place (2e avec 107.1 points encaissés sur 100 possessions), l’attaque (9e avec 116.9 points inscrits sur 100 possessions) dépend encore un peu trop de l’adresse extérieure mais la présence de Kristaps Porzingis offre davantage d’options. Même en l’absence du Letton ou de Jrue Holiday, c’est sérieux, bien que la densité de l’effectif soit parfois mise à l’épreuve, puisque les Celtics ont disputé des rencontres à huit ou neuf…

Parole à la défense pour les Wolves et le Magic

Derrière les Celtics, deux surprises, à différentes échelles. Avec la meilleure défense de ce début de saison (106.6), Minnesota (13-4) a ainsi pris la tête de la conférence Ouest. Rudy Gobert est de retour à son tout meilleur niveau et les Wolves sont impressionnants tant ils peuvent mettre la main physiquement sur un match.

La défense, c’est également ce qui fait la force d’Orlando (13-5) en ce début de saison. Troisièmes (107.6) à l’évaluation défensive, la jeune troupe de Jamahl Mosley impose également un défi physique à ses adversaires, avec sa taille, son envergure et sa puissance globales, et ça fonctionne ! Actuellement sur une série de huit victoires consécutives, malgré une attaque encore un peu poussive (comme les Wolves), le Magic a retrouvé le sourire.

NB : représentation de l’efficacité défensive par rapport à l’efficacité offensive des 30 franchises

Cadors en rodage

On retrouve ensuite un groupe dense aux profils très divers. Denver (13-6) est parfait à domicile (9-0) mais a souffert à l’extérieur (4-6) en l’absence de Jamal Murray. Les champions en titre doivent trouver leur équilibre avec un banc très jeune, ce qui a parfois semblé mettre Nikola Jokic sur les nerfs.

Oklahoma City (11-6) a beau avoir perdu ses deux derniers matchs, l’équipe de Shai Gilgeous-Alexander est l’autre belle surprise de ce début de saison à l’Ouest. Avec un Chet Holmgren qui s’est parfaitement inséré dans le cinq majeur, et une adresse à 3-points bluffante (tenable ?), le Thunder a toutes les armes pour se qualifier directement en playoffs cette saison, et ainsi valider le projet jeune de son GM, Sam Presti.

Philadelphie (12-6) a de son côté toujours du mal à gérer les rencontres sans Joel Embiid mais l’équipe reste dans le Top 4 de sa conférence avec la 2e meilleure attaque (120.0) de la ligue, grâce à l’apport de Nick Nurse sur ce plan, avec davantage de mouvements et d’actions simultanées. Mais aussi davantage de rythme.

Pour Milwaukee (13-5), l’impression est mitigée. Certes, Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo sont finalement à égalité avec le Magic au classement et peuvent donc se dire satisfaits de ce début de saison, alors qu’un nouveau coach et un nouveau meneur de jeu sont arrivés, mais la 21e place au classement des défenses (115.5) et les multiples matchs arrachés après avoir été menés témoignent autant du potentiel que de la fragilité de ce groupe.

À l’Ouest, Phoenix (11-7) attend de son côté toujours de pouvoir mettre en place son « Big Three » puisque Bradley Beal squatte l’infirmerie. Une série de sept victoires consécutives a toutefois remis les Suns sur les rails, grâce à Kevin Durant puis Devin Booker, mais il faut espérer que l’ancien Wizard ne revienne pas trop tard. La saison régulière a beau être un marathon, elle doit servir aux cadors à poser les bases pour les playoffs.

Enfin, n’oublions pas Dallas (11-6), actuellement à la 3e place de l’Ouest, même si la troupe de Luka Doncic et Luka Doncic reste friable défensivement (24e), notamment dans la raquette, où le rookie Dereck Lively II fait du bien, mais ne pourra sans doute pas tenir le fort à lui tout seul sur la durée.

En quête d’un meilleur équilibre attaque/défense, Sacramento (10-7) semble toujours en rodage, notamment parce que De’Aaron Fox a raté une partie du début de saison à cause d’une entorse de la cheville, mais aussi parce que les adversaires semblent mieux limiter l’influence de Domantas Sabonis durant cette campagne.

Les montagnes russes du milieu de tableau

Un peu derrière, on peut mettre New York (10-7), qui s’appuie sur sa défense (4e) pour dominer les équipes au bilan négatif (8-0) mais souffre (2-7) face aux équipes au bilan positif.

Miami (10-8), Cleveland (10-8) et LA Lakers (11-8) soufflent le chaud et le froid, en fonction des allers-retours à l’infirmerie. Ces équipes peuvent donc espérer accélérer une fois qu’elles auront retrouvé leurs forces vives. Pour Indiana (9-7), le problème est défensif alors que New Orleans (10-9) semble paré au lancement.

Pour Brooklyn (9-8), Houston (8-8), Toronto (9-10) et Atlanta (8-9), le ventre mou semble assez logique.

Pour LA Clippers (8-9) et Golden State (8-10), c’est logiquement plus inquiétant. Certes, la troupe de Tyronn Lue a signé une belle performance la nuit dernière face aux Kings, mais ça reste à confirmer sur la durée car le « Fab Four » doit réellement prendre ses marques, et surtout trouver des solutions dès que l’adversaire impose un vrai défi physique. Les failles utilisées par l’improbable duo Reggie Jackson – DeAndre Jordan doivent à tout prix être comblées. Pour les Warriors, les problèmes (pertes de balle, fautes…) sont connus mais n’ont toujours pas été réglés, et surtout les leaders historiques (Draymond Green et Klay Thompson) semblent très tendus…

Et derrière ?

Déjà distancés, Utah (6-12) peut tenter de réintégrer le milieu de tableau, même si l’effet de surprise semble passé pour la troupe de Will Hardy. Pour Charlotte (5-11), toujours plombé par les blessures, une nouvelle saison galère se profile. Ça sent mauvais aussi pour Chicago (5-14), dont l’implosion semble imminente.

Avec sa montagne de blessés et un Ja Morant encore sur la touche pour encore 8 matchs, suite à sa suspension pour 25 matchs, Memphis (4-13) peut encore espérer redresser la barre, mais au rythme où les défaites s’enchaînent pour la troupe du Tennessee, il y a de plus en plus le risque que ce soit déjà trop tard.

Enfin, tout au fond de la classe, on trouve les équipes en reconstruction, Portland (5-12), Washington (3-15), San Antonio (3-14) et Detroit (2-16), déjà larguées au classement.

Les Spurs restent sur 12 revers, série en cours, tandis que les Pistons font encore pire avec 15 défaites consécutives, un record de franchise. Pour ces jeunes formations, l’essentiel est de ne pas lâcher et de montrer des progrès dans ce marathon de la saison NBA, pour surtout ne pas construire de mauvaises habitudes pour l’avenir.





