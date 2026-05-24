Avec 38 points, Kelsey Plum s’offre une belle revanche à Las Vegas

Depuis leur défaite inaugurale, le soir de la remise des bagues face au Mercury, les Aces n’avaient plus perdu. Leur série de quatre victoires a pourtant pris fin à domicile, face aux Sparks, portés par une Kelsey Plum brûlante contre son ancienne équipe.

L’arrière de Los Angeles (38 points, 9 passes) a donné le ton dès les premières minutes avec un panier lointain, avant de prendre feu en fin de premier quart-temps. Deux tirs primés, un drive jusqu’au cercle malgré la présence d’A’ja Wilson (24 points, 15 rebonds), puis un nouveau 3-points sur la MVP en titre : Kelsey Plum a débuté la rencontre par un parfait 5/5 au tir, lançant idéalement les Sparks (25-21).

Dans les dernières secondes du premier acte, elle manque finalement son premier tir, mais Cameron Brink suit parfaitement pour remettre le ballon dans le cercle (32-30). Le deuxième quart-temps est plus équilibré, et ce sont même les Aces qui rejoignent les vestiaires en tête (52-46), grâce notamment à la présence défensive d’A’ja Wilson pour ralentir les attaques californiennes. De l’autre côté du terrain, les « role players » prennent le relais, à l’image de Chennedy Carter (23 points, 3 rebonds, 3 passes), déjà autrice de 16 points à la pause.

Kelsey Plum jusqu’au bout

Au retour des vestiaires, les Sparks s’en remettent encore à Kelsey Plum pour effacer leur retard. La star de Los Angeles alterne points et passes pour permettre aux Californiennes de reprendre les commandes (58-57). Mais Las Vegas ne lâche pas, surtout quand A’ja Wilson, jusque-là discrète offensivement, finit par trouver son rythme. La MVP en titre enchaîne sept points en fin de troisième quart-temps pour maintenir les Aces au contact (73-72).

Los Angeles répond alors par un 7-0 pour débuter le dernier acte. NaLyssa Smith (22 points, 9 rebonds) entretient l’espoir pour Las Vegas, d’abord avec un 2+1 pour atteindre la barre des 20 points, puis avec un panier dans la raquette sur une passe d’A’ja Wilson. Mais les Aces restent derrière (85-83), et Kelsey Plum se charge ensuite de verrouiller la fin de match.

Agressive vers le cercle, elle provoque des fautes et continue de faire grimper son compteur. Et lorsque Las Vegas tente de lui fermer l’accès au panier, elle trouve la passe juste pour une coéquipière ouverte. Dans les dernières secondes, alors que les Aces cherchent encore à combler six points de retard, Kelsey Plum intercepte une passe d’A’ja Wilson pour sceller le succès des Sparks (101-95).

Une victoire de prestige pour Los Angeles, et une soirée forcément particulière pour Kelsey Plum, qui a fait tomber les championnes sur leur parquet. En prenant au passage sa revanche sur son ancienne équipe.