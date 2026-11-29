Vendredi, l’Equipe de France s’est officiellement qualifiée pour la Coupe du monde 2027, qui se déroulera, sauf imprévu géopolitique, au Qatar entre fin août et mi-septembre. Une qualification suivie à distance par le capitaine, Victor Wembanyama, quelques heures avant d’être opposé aux Lakers.

Après la victoire des Spurs, le Français a ainsi été interrogé sur ses ambitions avec les Bleus pour ce qui sera son tout premier Mondial. Et s’il a évidemment les Jeux olympiques de Los Angeles dans un coin de sa tête, il ne considère pas la Coupe du monde comme une simple étape sur la route de la Californie.

« Le but, c’est de gagner toutes les compétitions avec l’Equipe de France », prévient-il dans des propos relayés par L’Équipe. « On sait que c’est qualificatif pour les Jeux olympiques [2028], on garde ça bien en tête. »

Les États-Unis toujours dans le viseur

Si les États-Unis n’ont plus remporté la Coupe du monde depuis 2014, terminant même 7e en 2019 et 4e en 2023, ils restent la référence olympique. Et à moins de deux ans des Jeux de Los Angeles, Victor Wembanyama n’a évidemment pas oublié la finale perdue à Paris.

Le pivot des Spurs reste convaincu que les Bleus ont les armes pour faire tomber les Américains, comme ils l’avaient d’ailleurs fait en quarts de finale du Mondial 2019, puis en phase de poules des JO de Tokyo.

« Je pense qu’on a [déjà] eu ce qu’il faut pour les battre. Les anciens les ont déjà battus en poules [en 2021] », rappelle-t-il ainsi, tandis que l’Allemagne, championne du monde en titre, la Serbie ou encore le Canada figurent également parmi les grandes nations à surveiller. « Aujourd’hui avec l’équipe de France, il n’y a pas d’autre ambition que l’or en entrant dans une compétition. »

Un message finalement comparable à celui d’Alex Sarr, qui affichait déjà toute sa confiance dans les chances des Bleus face aux États-Unis en 2028. Mais avant de tenter de décrocher un premier titre olympique à Los Angeles, les Bleus auront donc l’occasion de marquer l’histoire du basket français au Qatar.

Jusqu’ici, les Bleus ont en effet dû se contenter de deux médailles de bronze en Coupe du monde, en 2014 et 2019.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAS 71 29.7 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SAS 46 33.2 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SAS 64 29.2 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 2.4 3.1 25.0 2026-27 SAS 19 30.7 53.4 32.0 75.4 2.8 9.8 12.7 3.1 1.8 1.4 2.2 3.7 30.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.