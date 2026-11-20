Après deux finales olympiques consécutives perdues face aux États-Unis, à Tokyo en 2021 puis à Paris en 2024, l’Equipe de France rêve toujours de faire tomber Team USA. Et Alex Sarr croit de son côté fermement aux chances des Bleus lors des Jeux olympiques de Los Angeles, en 2028.

« Je ne veux pas nous porter la poisse, mais je pense que nous avons de très grandes chances, oui », assure ainsi le pivot des Wizards, interrogé par BasketNews.

Une confiance qui rappelle les propos de Victor Wembanyama après la finale des Jeux de Paris. « J’apprends et je m’inquiète pour les adversaires dans quelques années », avait alors prévenu le pivot des Spurs.

Une nouvelle génération ambitieuse

À Los Angeles, les deux Français pourraient justement former une impressionnante paire d’intérieurs. D’autant qu’Alex Sarr continue de développer sa polyvalence à Washington, où il profite des conseils de deux légendes américaines : Patrick Ewing et Anthony Davis.

« C’est une légende. Je respecte énormément son jeu. Tout ce qu’il me dit sur le banc, je le prends très au sérieux et j’essaie de l’appliquer à mon jeu », explique-t-il à propos de Patrick Ewing, désormais assistant chez les Wizards.

Quant à Anthony Davis, son nouveau coéquipier, il constitue un autre modèle. « C’est agréable de pouvoir apprendre de lui, de voir à quel point il joue avec agressivité. Il trouve des solutions face à toutes les défenses qu’on lui propose. J’essaie de voir comment appliquer ça à mon jeu. »

Un apprentissage précieux pour le Français de 21 ans, qui espère désormais franchir un nouveau cap. Et contribuer à cette nouvelle génération tricolore qui rêve de renverser la domination américaine. Sur son propre sol…

Alex Sarr Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 WAS 67 27:04 39.4 30.8 67.9 1.9 4.6 6.5 2.4 2.2 0.7 1.7 1.5 13.0 2025-26 WAS 48 27:11 48.2 33.3 69.2 2.2 5.2 7.4 2.7 2.2 0.8 1.7 2.0 16.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.