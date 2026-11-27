Tout proches de se qualifier avant ce déplacement à Tallinn, les Bleus ont empoché la dernière victoire qui les séparait du Qatar et de la prochaine Coupe du monde (81-73).

Non sans se faire une grosse frayeur dans le dernier quart-temps, encaissant un vilain 24-3 avant que Sylvain Francisco (19 points, 5 passes) ne mette fin au suspense d’un tir à 3-points décisif.

Pour le deuxième match seulement de son histoire en Estonie, le premier ayant eu lieu en 2001, l’Equipe de France et ses quatre joueurs d’Euroleague – Joël Ayayi, Neal Sako, Sylvain Francisco et Jaylen Hoard – ont longtemps fait preuve de sérieux. Au point de compter jusqu’à 26 points d’avance avant de se compliquer singulièrement la tâche…

Une première mi-temps très tranquille

Les Bleus ont pourtant parfaitement maîtrisé leur première mi-temps, prenant rapidement les devants grâce à un 6-0 initial, avant de compter huit points d’avance à la fin du premier quart-temps. Avec le jeune Hugo Yimga-Moukouri dans le cinq de départ, Freddy Fauthoux a tenté des choses, même si ce sont deux joueurs qu’il connaît bien, pour les avoir dirigés à Bourg-en-Bresse, Joël Ayayi et Lionel Gaudoux (10 points en 8 minutes), qui ont permis de faire grimper l’écart au-delà des dix points dès le début du deuxième quart-temps.

Axel Bouteille (8 points) et Amine Noua (7 points) ont parfaitement joué leur rôle de vétérans pour épauler le leader offensif des Bleus sur cette fenêtre internationale : Sylvain Francisco.

Laissé étrangement seul à 3-points dans l’axe du panier, le meneur du Panathinaikos sanctionne sans broncher pour donner 18 points d’avance à la France. Auteur de 14 points à un superbe 4/5 derrière l’arc en première mi-temps, il permet aux Tricolores de regagner les vestiaires avec une marge confortable (51-34).

Les Bleus encaissent un 24-3 dans le dernier quart-temps !

Solides en défense, limitant les Estoniens à 34 points en 20 minutes et à un petit 2/16 à 3-points, les Bleus ont également brillé par leur adresse extérieure (8/13). Et la domination française se poursuit au retour des vestiaires, à l’image de Hugo Yimga-Moukouri qui conclut une contre-attaque par un joli dunk à deux mains.

L’écart grimpe à 25 points après un panier sur jeu rapide de Benjamin Sene, qui fait également mouche au buzzer du troisième quart-temps pour conclure une nouvelle période à sens unique (72-46). La qualification semble alors acquise, mais les locaux retrouvent enfin de l’adresse et, avec elle, des raisons d’y croire.

Artur Konontsuk (23 points, 7 rebonds) et Kaspar Treier (12 points, 5 rebonds) sonnent la révolte et les Estoniens, un temps menés de 26 points, reviennent à cinq longueurs dans la dernière minute ! Les Bleus viennent d’encaisser un cinglant 24-3 et se retrouvent soudainement sans solution en attaque.

La France s’en remet alors à Sylvain Francisco qui, à 37 secondes du gong, climatise la salle d’un tir à 3-points. Les Bleus assurent finalement l’essentiel (81-73) : ils disputeront bien la Coupe du monde 2027 au Qatar.