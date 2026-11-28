Ils étaient 30, ils ne sont plus que 8 ! La phase de groupes de la quatrième édition de la NBA Cup s’est achevée et on connaît désormais les prétendants à la succession des Knicks, éliminés dès le premier tour de la compétition.

Seule équipe à avoir remporté ses quatre matchs de poule, Dallas, qualifié avant même la dernière journée, hérite pourtant d’un sacré morceau avec la réception de San Antonio. Vainqueurs des Lakers lors de la dernière journée, Victor Wembanyama et ses coéquipiers ont décroché la « wild card » de la conférence Ouest. De quoi nous offrir un duel entre les deux jeunes phénomènes de la NBA, avec Cooper Flagg.

Dans l’autre quart de finale à l’Ouest, les Blazers, qui ont soufflé la première place de leur groupe aux Spurs, accueilleront les Grizzlies. Ni le Thunder, ni les Nuggets, ni les Lakers ne seront donc au rendez-vous.

À l’Est, les Pistons recevront les Celtics, ces derniers ayant perdu leur dernier match de poule à domicile face aux Hawks, mais sauvé leur place en quarts de finale grâce à leur « point average ».

Direction Indianapolis plutôt que Las Vegas

Quant à Atlanta, la formation de Jalen Johnson accueillera les Sixers de Tyrese Maxey, Jaylen Brown et LeBron James, ce dernier ayant remporté la première édition de la compétition avec les Lakers en 2023.

Pour rappel, la NBA a modifié le format cette année. Exit Las Vegas puisque les demi-finales se dérouleront sur le parquet des équipes les mieux classées à l’issue de la phase de groupes, comme pour les quarts de finale.

Seule la finale se disputera sur terrain neutre, dans le mythique Hinkle Fieldhouse d’Indianapolis, l’antre de l’université de Butler, dans la nuit du 11 au 12 décembre.

Toutes les rencontres sont à élimination directe et comptent pour le classement de la saison régulière, à l’exception de la finale. L’intégralité de cette phase finale sera diffusée sur Prime Video.

Le programme des quarts de finale de la NBA Cup

Dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 décembre

01h00 – Atlanta (#2) – Philadelphie (#3)

03h30 – Dallas (#1) – San Antonio (#4)

Dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 décembre

01h30 – Detroit (#1) – Boston (#4)

04h00 – Portland (#2) – Memphis (#3)

Le programme des demi-finales

Les 8 et/ou 9 décembre (dates américaines)

Ouest : Dallas/San Antonio – Portland/Memphis

Est : Detroit/Boston – Atlanta/Philadelphie

La finale

Dans la nuit du vendredi 11 au samedi 12 décembre, au Hinkle Fieldhouse d’Indianapolis.