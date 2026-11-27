Parfois, il suffit d’un dîner ou d’un coup de téléphone. Depuis son arrivée en NBA, Nikola Topic accumule les coups du sort, mais le jeune meneur du Thunder peut compter sur le soutien de ses compatriotes serbes.

« C’est un jeune joueur qui est très talentueux et qui traverse des moments difficiles », explique ainsi Nikola Jokic dans The Oklahoman. « Il a beaucoup de talent et il a besoin d’aide pour surmonter les nombreuses épreuves sur son chemin. Parfois, il a simplement besoin de compagnie, parfois d’un dîner. Ou quoi que ce soit d’autre. »

Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche avant sa Draft en 2024, Nikola Topic a vécu une saison blanche pour sa première année en NBA. Puis c’est un cancer des testicules, diagnostiqué en octobre 2025, qui l’a tenu éloigné des terrains pendant quatre mois, avant qu’il ne dispute finalement dix matchs la saison passée.

De nouveau à l’arrêt à cause de son dos en juin dernier, puis opéré des lombaires cet été, le meneur a malheureusement dû reprendre le chemin de l’infirmerie après seulement trois matchs cette saison, cette fois à cause d’une blessure à la hanche gauche.

Entre-temps, le Thunder avait décliné son option de 7,5 millions de dollars pour la saison prochaine. Une décision essentiellement financière, qui pourrait permettre à OKC d’économiser quelque 60 millions de dollars en tenant compte de la « luxury tax », mais qui ajoute encore à l’incertitude entourant l’avenir du jeune Serbe de 21 ans.

« Tout le monde en Serbie savait qu’il allait être une star »

Bien entouré par sa famille, notamment son père, Milenko Topic, ancien grand joueur sur les parquets européens (champion d’Europe en 1997 et champion du monde en 1998 avec la Yougoslavie), Nikola peut aussi compter sur ses compatriotes présents en NBA, parmi lesquels Nikola Jokic (Denver), Nikola Jovic (Miami), Bogdan Bogdanovic (Houston), Bogoljub Markovic (Milwaukee) et Tristan Vukcevic (Washington).

« Ça compte énormément pour moi », reconnaît Nikola Topic. « On n’est pas très nombreux, donc on doit se serrer les coudes. Ils m’aident tous énormément. On ne se parle pas tous les jours, mais ils sont toujours là si j’ai besoin d’aide, et je suis toujours là pour eux si je peux aussi. C’est une relation assez exceptionnelle. »

Talent précoce, qui a fait ses débuts en championnat serbe à 16 ans, 7 mois et 18 jours, puis en Euroleague à 16 ans et 253 jours, Nikola Topic a surtout marqué les esprits lors du championnat d’Europe des moins de 18 ans en 2023. Il avait alors mené la Serbie au titre, raflant au passage le trophée de MVP de la compétition.

« Tout le monde en Serbie savait qu’il allait être une star », souligne Nikola Jovic, qui le connaît depuis l’adolescence. « Les gens le considèrent comme le meneur du futur. On pouvait sentir qu’il allait être la prochaine star, surtout à l’Euro. À son âge, il écrasait la concurrence. [Son talent] était assez évident très tôt. »

« Il arrive toujours à rester positif »

Malgré toutes les épreuves traversées depuis son arrivée aux États-Unis, le natif de Novi Sad n’a rien perdu de son enthousiasme. Avant cette nouvelle blessure, il avait ainsi retrouvé les parquets il y a dix jours, signant notamment une sortie à 8 points en 13 minutes face aux Kings.

S’il n’a pas encore disputé de compétition majeure avec la sélection serbe, dont il porte le maillot depuis août 2023, Nikola Topic reste également très attaché à l’équipe nationale.

« Je suis très honoré. C’est différent de représenter son pays. Mon père jouait déjà pour la sélection, donc ça a une signification supplémentaire. Porter ce maillot et jouer pour son pays, c’est probablement l’une des plus belles sensations au monde. Gamin, c’est ce dont je rêvais », confie-t-il. « Je les connaissais tous avant la NBA. On avait déjà des relations avant la NBA, donc, maintenant qu’on est là, on continue simplement à les développer. »

À Oklahoma City ou ailleurs, ses compatriotes espèrent surtout que le jeune meneur pourra enfin exprimer son potentiel. À l’image de Bogdan Bogdanovic, admiratif de l’état d’esprit de son cadet.

« Il arrive toujours à rester positif. À chaque fois que je l’appelle, il a toujours cet optimisme. Tout le monde sait ce qu’il a dû traverser, surtout ces dernières années. Je veux simplement qu’il puisse jouer au basket et avoir ses moments [en NBA]. Il mérite d’avoir une opportunité à ce niveau après tout ce qu’il a vécu. Il pourrait être ailleurs mais il veut se faire une place à Oklahoma City. Je sais qu’il travaille dur, j’ai pu le voir en équipe nationale. C’est le genre de gars qui en redemande toujours à l’entraînement. Il adore le basket et il mérite sa chance en NBA. »

Nikola Topic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 OKC 10 16.0 43.1 40.0 40.0 0.7 1.2 1.9 4.4 1.3 0.5 2.5 0.0 5.2 2026-27 OKC 3 11.4 40.0 0.0 0.0 0.3 1.0 1.3 1.3 1.7 0.7 1.7 0.0 2.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.