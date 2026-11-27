Depuis que Stephen Curry s’est blessé, les Warriors ne voient plus autant la vie en rose et Draymond Green est peut-être celui qui en subit le plus les conséquences. Dans son podcast, il a notamment raconté avoir reçu un message de Steve Kerr après une lourde défaite à Dallas, car il voulait simplement savoir comment il allait.

La réponse de l’intérieur de Golden State à celui qui le voit comme le meilleur défenseur de l’histoire ? « C’est dur, putain. Ça craint. Tout craint : le basket, vieillir…. En fait, je suis en train de perdre la tête. »

Après la blessure de Stephen Curry, les Warriors ont perdu cinq matchs de suite, tous à l’extérieur et dans les grandes largeurs. Ils ont certes repris leur marche en avant avec deux victoires consécutives à domicile, série en cours, mais Draymond Green admet que son rôle devient plus difficile à tenir sans son acolyte de toujours.

« Quand [Stephen Curry] n’est pas sur le terrain, c’est la merde », a-t-il lâché. Allant même jusqu’à suggérer à Steve Kerr de modifier son statut : « Coach, si tu veux me faire sortir du banc, n’hésite surtout pas », lui a ainsi lancé l’intérieur de 36 ans.

Son « prime » est derrière lui, mais…

Au coeur de sa 15e année dans la ligue, Draymond Green produit certes ses plus faibles chiffres aux points (3,6) et aux rebonds (4,8) depuis sa saison rookie, mais il tourne également à 6,6 passes décisives de moyenne.

« Je ne suis clairement plus le joueur que j’étais et je ne suis plus à mon meilleur niveau », a assumé dans un premier temps le quadruple champion NBA. « Mais je reste très productif malgré tout. Et je suis toujours prêt à occuper n’importe quel rôle. »

Une manière, aussi, de répondre aux critiques d’Eddie Johnson, qui avait récemment remis en cause la potentielle place au Hall of Fame de Draymond Green. Celui-ci ne s’était alors pas fait prier pour le recadrer sèchement.

« Il y a tellement de personnes qui disent toujours qu’elles veulent gagner. Mais elles veulent toujours que ça se fasse selon leurs conditions », a cette fois rappelé le quadruple All-Star, sans nommer qui que ce soit. « Du coup, elles ne gagnent jamais, parce qu’elles ne sont en réalité pas prêtes à faire tout ce que ça implique. »

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GSW 79 13.4 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.6 0.3 2.9 2013-14 GSW 82 21.9 40.7 33.3 66.7 1.0 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GSW 79 31.5 44.3 33.7 66.0 1.4 6.7 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 GSW 81 34.7 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 GSW 76 32.5 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 GSW 70 32.7 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GSW 66 31.3 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GSW 43 28.4 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GSW 63 31.5 44.7 27.0 79.5 0.9 6.2 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.0 2021-22 GSW 46 28.9 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GSW 73 31.5 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.8 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 2023-24 GSW 55 27.1 49.7 39.5 73.0 1.4 5.9 7.2 6.0 3.0 1.0 2.5 0.9 8.6 2024-25 GSW 68 29.2 42.4 32.5 68.7 1.1 5.0 6.1 5.6 3.2 1.5 2.6 1.0 9.0 2025-26 GSW 68 27.5 41.8 32.6 70.2 0.8 4.7 5.5 5.5 2.9 0.9 2.7 0.6 8.4 2026-27 GSW 15 25.7 41.5 34.6 50.0 1.1 3.7 4.7 6.6 2.3 0.8 2.5 0.8 3.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.