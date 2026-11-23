Comme sur le terrain, Draymond Green est un farouche défenseur… face aux micros ! Alors que les Warriors traversaient une mauvaise passe, l’intérieur de Golden State s’est ainsi lancé dans une violente passe d’armes avec Eddie Johnson, ancien meilleur sixième homme de NBA et désormais consultant.

Tout est parti d’une déclaration de Steve Kerr sur les difficultés de Draymond Green sans Stephen Curry.

« Quand Steph est absent, cela limite vraiment l’impact offensif de Draymond. Il n’y a aucun doute là-dessus », avait en effet reconnu son entraîneur.

Une sortie qui a inspiré Eddie Johnson, lequel a remis en question la légitimité du quadruple champion NBA au Hall of Fame, en le comparant notamment à Mark Aguirre, Tom Chambers, Shawn Marion et Kevin Johnson.

« Tu as cité un tas de joueurs qui ne s’appellent pas Eddie ! Me comparer à eux ne changera rien à ta vie, Ed », lui a répondu Draymond Green sur X/Twitter.

« Je fais simplement mon travail d’analyste, mon frère. Ce n’est pas devenu ton activité principale ? Et tu ne joues au basket que lorsque Curry est là ? », a répliqué Eddie Johnson, avant de rappeler que les joueurs qu’il avait cités pouvaient porter offensivement leur équipe sans leur superstar à leurs côtés.

« Ce ne sont jamais les gagnants qui débattent »

Draymond Green a alors attaqué le palmarès individuel d’Eddie Johnson, qui a inscrit plus de 19 000 points en carrière sans jamais être sélectionné au All-Star Game.

« Tu utilises le mot ‘joueur de complément’ comme une insulte. De tous les joueurs, je pensais que tu serais le mieux placé pour comprendre », lui a répondu l’ancien joueur des Suns.

La polémique s’est ensuite prolongée après la victoire des Warriors face aux Celtics (88-87), lors de laquelle Draymond Green a notamment signé la défense décisive sur Jayson Tatum pour permettre aux Warriors de respirer.

« Il y a des gars qui comparent leur jeunesse à ma fin de carrière. Certains exhibent leur CV, mais si je sors le mien en réponse, je passe pour une brute », a-t-il lancé en conférence de presse.

Avant de poursuivre : « Ce ne sont jamais les grands joueurs qui débattent de mon impact. Ce ne sont jamais les gagnants. Ce sont toujours les perdants et ceux qui n’ont pas tout à fait réussi. Ma carrière parle d’elle-même. La leur aussi. Sauf que la leur est silencieuse désormais, alors que la mienne continue de parler », a-t-il conclu.

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GSW 79 13.4 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.6 0.3 2.9 2013-14 GSW 82 21.9 40.7 33.3 66.7 1.0 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GSW 79 31.5 44.3 33.7 66.0 1.4 6.7 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 GSW 81 34.7 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 GSW 76 32.5 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 GSW 70 32.7 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GSW 66 31.3 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GSW 43 28.4 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GSW 63 31.5 44.7 27.0 79.5 0.9 6.2 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.0 2021-22 GSW 46 28.9 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GSW 73 31.5 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.8 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 2023-24 GSW 55 27.1 49.7 39.5 73.0 1.4 5.9 7.2 6.0 3.0 1.0 2.5 0.9 8.6 2024-25 GSW 68 29.2 42.4 32.5 68.7 1.1 5.0 6.1 5.6 3.2 1.5 2.6 1.0 9.0 2025-26 GSW 68 27.5 41.8 32.6 70.2 0.8 4.7 5.5 5.5 2.9 0.9 2.7 0.6 8.4 2026-27 GSW 14 25.6 41.7 33.3 50.0 1.1 3.7 4.8 6.3 2.4 0.9 2.5 0.9 3.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.