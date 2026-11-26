Au cours de sa carrière de joueur, Steve Kerr a côtoyé quelques-uns des plus grands défenseurs de l’histoire.

Mais aucun ne l’a autant impressionné que Draymond Green. Pas même ses anciens coéquipiers des Bulls, Dennis Rodman et Scottie Pippen !

« Les deux joueurs que je citerais et dont il se rapproche le plus, parmi tous ceux avec qui j’ai joué, seraient Dennis Rodman et Scottie Pippen », a déclaré le coach des Warriors. « Il y a aussi des intérieurs de grande taille comme David Robinson ou Tim Duncan, mais ce sont davantage des contreurs, c’est un profil de défenseur différent. En matière de polyvalence, il ressemble surtout à Pippen et Rodman. Mais je lui donnerais l’avantage par rapport à la complexité de défendre sur les cinq postes et de couvrir autant de terrain dans le basket d’aujourd’hui, comparé aux années 1990. Je pense que c’est le meilleur de tous. »

Pour Steve Kerr, c’est donc aussi l’évolution du jeu, avec notamment l’explosion du tir à 3-points et les espaces qu’elle a créés, qui fait pencher la balance en faveur de son joueur.

« Le Dennis Rodman des temps modernes »

Entraîneur de Draymond Green depuis 2014, Steve Kerr a pu mesurer l’impact défensif de son intérieur lors de leurs quatre campagnes victorieuses, et notamment en 2017, lorsque celui-ci avait décroché son unique trophée de DPOY.

« Si vous regardez les saisons où nous avons gagné et que vous revoyez Draymond Green à son apogée, vous réalisez qu’il est le Dennis Rodman des temps modernes », a affirmé le technicien, qui faisait déjà cette comparaison en 2015. « Il change tout par sa manière de défendre, son intelligence de jeu, son énergie… Son impact offensif a diminué au fil des années, mais c’est un peu comme ça pour tous les joueurs. En revanche, défensivement, je n’ai jamais vu quelqu’un comme Draymond, surtout à l’époque moderne où il faut défendre sur des meneurs à 9 mètres du cercle puis batailler face à des intérieurs. Personne d’autre n’est capable de faire ça. »

À 36 ans, Draymond Green reste ainsi la pierre angulaire de la défense de Golden State. Et si les Warriors ont longtemps bouleversé les codes de la NBA en attaque, ils ont aussi pu le faire en défense, grâce à un intérieur capable de protéger le cercle sans que son équipe ait à renoncer aux changements sur les écrans.

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GSW 79 13.4 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.6 0.3 2.9 2013-14 GSW 82 21.9 40.7 33.3 66.7 1.0 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GSW 79 31.5 44.3 33.7 66.0 1.4 6.7 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 GSW 81 34.7 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 GSW 76 32.5 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 GSW 70 32.7 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GSW 66 31.3 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GSW 43 28.4 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GSW 63 31.5 44.7 27.0 79.5 0.9 6.2 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.0 2021-22 GSW 46 28.9 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GSW 73 31.5 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.8 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 2023-24 GSW 55 27.1 49.7 39.5 73.0 1.4 5.9 7.2 6.0 3.0 1.0 2.5 0.9 8.6 2024-25 GSW 68 29.2 42.4 32.5 68.7 1.1 5.0 6.1 5.6 3.2 1.5 2.6 1.0 9.0 2025-26 GSW 68 27.5 41.8 32.6 70.2 0.8 4.7 5.5 5.5 2.9 0.9 2.7 0.6 8.4 2026-27 GSW 15 25.7 41.5 34.6 50.0 1.1 3.7 4.7 6.6 2.3 0.8 2.5 0.8 3.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.