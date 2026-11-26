Paris sportifs – Pour ce pronostic NBA entre les Philadelphia 76ers et les Indiana Pacers, les leaders de la Conférence Est peuvent prendre les commandes du groupe B de la Coupe NBA en s’imposant au Gainbridge Fieldhouse, dans la nuit de vendredi à samedi, à 1h30, heure française.

Philadelphie se déplace avec un bilan de 15-4 et six succès consécutifs face à Indiana, dont le dernier obtenu à domicile. Les Pacers, eux, viennent de mettre fin à une série de quatre revers en dominant Oklahoma City lundi.

Philadelphia 76ers – Indiana Pacers : quelle forme avant ce match de Coupe NBA ?

Forme : 5 derniers matchs Philadelphia 76ers 15-4 · 1re à l’Est · à l’extérieur V V V D V 122,0 Pts/match 120,0 Pts encaissés +2,0 Différentiel 1j Repos Indiana Pacers 6-12 · 12e à l’Est · à domicile D D D D V 115,6 Pts/match 122,2 Pts encaissés -6,6 Différentiel 3j Repos

Les Sixers ont remporté quatre de leurs cinq dernières rencontres, avec des succès à Brooklyn et à Orlando, puis une victoire 132-129 face à Milwaukee, avant de céder 128-111 à domicile contre Portland.

Mercredi, Tyrese Maxey a répondu en inscrivant 30 points à 12 sur 21 aux tirs lors du succès 111-104 contre Miami en Coupe NBA, après que ses coéquipiers lui ont fait comprendre, selon ses propos, qu’il n’avait pas été assez agressif.

Cette victoire porte Philadelphie à 2-1 dans le groupe. Un succès à Indianapolis le ferait passer à 3-1, un total que Miami, battu par les Sixers mercredi, ne pourrait égaler qu’en s’imposant à New York vendredi.

Comparatif des équipes : saison Philadelphia 76ers Indiana Pacers Sixers +4,1 115,4 111,3 Efficacité offensive Sixers -0,5 113,6 114,1 Efficacité défensive Pacers +0,4 42,3 42,7 Rebonds par match Sixers -2,0 11,9 13,9 Ballons perdus Pacers +1,0 26,7 27,7 Passes décisives par match

Indiana a concédé au moins 113 points dans chacune de ses défaites récentes et occupe le 12e rang de la Conférence Est avec un bilan de 6-12. Toutefois, sa victoire 125-120 contre Oklahoma City lundi s’est notamment appuyée sur Jalen Slawson, auteur de 16 points et 10 rebonds en sortie de banc.

Les rendements de saison donnent un léger avantage à Philadelphie dans les deux domaines, mais la différence défensive est minime. Le pronostic nba de ce soir repose donc surtout sur la capacité offensive des Sixers.

Philadelphie perd deux ballons de moins par rencontre qu’Indiana, qui conserve toutefois un petit avantage dans la distribution, avec une passe décisive de plus par match.

Les Sixers affichent 7-1 à l’extérieur, contre 3-6 à domicile pour les Pacers. Seul le repos joue en faveur d’Indiana, avec trois jours sans match contre un seul pour Philadelphie.

Infos équipes et absences : qui sera là chez les Philadelphia 76ers et les Indiana Pacers ?

Absences Philadelphia 76ers Joel Embiid, maladie Décision de dernière minute Jaylen Brown, ischio-jambier gauche Décision de dernière minute Indiana Pacers Tyrese Haliburton, ischio-jambier gauche Absent Aaron Nesmith, douleur au pied droit Décision de dernière minute Larry Nance Jr., cheville droite Décision de dernière minute T.J. McConnell, ischio-jambier Décision de dernière minute Ben Sheppard, genou gauche Absent

Philadelphie présente deux incertitudes : Joel Embiid, absent de la victoire contre Miami en raison d’une maladie, et Jaylen Brown, touché à l’ischio-jambier gauche, sont tous deux annoncés en décision de dernière minute.

Les Sixers ont battu Miami sans Joel Embiid, grâce notamment à un triple-double de LeBron James (25 points, 10 rebonds, 12 passes décisives). Jaylen Brown a toutefois quitté cette rencontre en première période sans revenir, et un examen médical était prévu jeudi.

Indiana reste privée de Tyrese Haliburton, qui n’a disputé que quatre matchs cette saison, ainsi que de Ben Sheppard. Aaron Nesmith, Larry Nance Jr. et T.J. McConnell sont également en décision de dernière minute.

Selon les projections disponibles, les cinq de départ probables seraient Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Jaylen Brown, LeBron James et Joel Embiid pour Philadelphie, face à Andrew Nembhard, Kelly Oubre Jr., Aaron Nesmith, Pascal Siakam et Ivica Zubac pour Indiana, sous réserve des décisions de dernière minute.

Les duels clés qui peuvent faire basculer Philadelphia 76ers – Indiana Pacers

Tyrese Maxey face à Andrew Nembhard Tyrese Maxey PHI VS Andrew Nembhard IND 25,9 Pts/match 5,7 Passes 16,1 Pts/match 7,6 Passes Tyrese Maxey est le meilleur marqueur de Philadelphie, alors qu’Andrew Nembhard orchestre le jeu offensif d’Indiana en l’absence de Tyrese Haliburton. Joel Embiid face à Ivica Zubac Joel Embiid PHI VS Ivica Zubac IND 20,4 Pts/match 8,9 Rebonds 11,0 Pts/match 9,1 Rebonds Joel Embiid pèse davantage au scoring, mais Ivica Zubac prend plus de rebonds, à condition que le pivot de Philadelphie soit bien sur le parquet lors de cette confrontation. LeBron James face à Pascal Siakam LeBron James PHI VS Pascal Siakam IND 17,1 Pts/match 6,9 Passes 22,9 Pts/match 3,7 Passes Pascal Siakam score davantage, tandis que LeBron James crée beaucoup plus pour ses partenaires.

Tyrese Maxey et Andrew Nembhard s’affrontent dans ce duel de meneurs : le premier porte l’attaque de Philadelphie, tandis que le second dirige celle d’Indiana, avec une meilleure adresse à trois points pour Nembhard (41,6 % contre 37,4 %).

Sous les panneaux, Ivica Zubac convertit 55,0 % de ses tirs, contre 40,0 % pour Joel Embiid. LeBron James, bien plus créateur cette saison, devra en revanche essayer de contenir Pascal Siakam.

Paris joueurs : nos choix pour Philadelphia 76ers – Indiana Pacers

Paris sur les performances individuelles Tyrese Maxey PHI Points marqués Plus de 24,5 25,9 Saison pts 23,3 5 derniers 18/19 Matchs joués Philadelphie compte sur lui pour prendre les responsabilités en attaque, et l’incertitude autour de Jaylen Brown et de Joel Embiid peut lui en laisser davantage. Pascal Siakam IND Points marqués Plus de 21,5 22,9 Saison pts 24,2 5 derniers 17/18 Matchs joués Pascal Siakam porte le scoring d’Indiana en l’absence de Tyrese Haliburton, et sa moyenne sur cinq matchs dépasse celle de la saison. Andrew Nembhard IND Passes décisives Plus de 6,5 7,6 Saison pds 7,3 5 derniers 14/18 Matchs joués Andrew Nembhard organise le jeu d’Indiana en l’absence de Tyrese Haliburton, et sa moyenne récente reste proche de celle de la saison. Ivica Zubac IND Rebonds Plus de 8,5 9,1 Saison reb 9,4 5 derniers 13/18 Matchs joués Ivica Zubac est le meilleur rebondeur d’Indiana, et sa moyenne sur cinq matchs dépasse légèrement celle de la saison.

Les lignes bougent jusqu’au coup d’envoi, et il vaut mieux les comparer sur les nouveaux sites de paris sportifs avant de miser sur l’un de ces choix.

Avec Tyrese Haliburton absent, trois de nos quatre choix concernent des joueurs d’Indiana, tandis que Tyrese Maxey représente seul Philadelphie, où la présence de Joel Embiid et de Jaylen Brown reste incertaine.

Confrontations directes : l’avantage récent des Philadelphia 76ers sur les Indiana Pacers

Confrontations directes Philadelphia 76ers VS Indiana Pacers Philadelphia 76ers 131-124 Indiana Pacers Philadelphie Philadelphia 76ers 114-109 Indiana Pacers Indianapolis Philadelphia 76ers 105-94 Indiana Pacers Indianapolis Philadelphia 76ers 135-114 Indiana Pacers Indianapolis

Philadelphie reste sur six succès consécutifs en saison régulière face à Indiana, dont quatre la saison dernière et deux depuis le mois d’octobre.

Les deux rencontres disputées cette saison se sont décidées avec sept points d’écart ou moins : 114-109 à Indianapolis le 28 octobre, puis 131-124 à Philadelphie le 15 novembre.

Les confrontations de 2025-26 servent surtout de repère, puisque LeBron James et Jaylen Brown, qui ont affronté Indiana sous d’autres couleurs, portent désormais le maillot de Philadelphie.

Notre pronostic pour Philadelphia 76ers – Indiana Pacers

Pronostics Écart Philadelphia 76ers vainqueurs par 3 points ou plus Les Sixers ont les meilleures efficacités offensive et défensive des deux équipes, ce qui plaide pour une victoire nette. Total Plus de 224,5 points Les matchs des deux équipes ont dépassé 237 points de total en moyenne sur leurs cinq dernières sorties, bien au-dessus de ce seuil. Perf. joueur Tyrese Maxey plus de 24,5 points Tyrese Maxey dépasse ce seuil en moyenne de saison et affronte une défense qui a encaissé 122,2 points par match sur ses cinq dernières sorties. Perf. joueur Pascal Siakam plus de 21,5 points Pascal Siakam tourne au-dessus de ce pari sur ses cinq derniers matchs et reste la première option d’Indiana sans Tyrese Haliburton. Combiné Philadelphia 76ers par 3 points ou plus et Pascal Siakam au-dessus de sa ligne Même si Philadelphie l’emporte largement, Pascal Siakam peut conserver un volume offensif élevé et atteindre sa ligne de points.

Pronostic sur le score du match Philadelphia 76ers 119-112 Indiana Pacers Écart de points : 7 · Total de points : 231

Philadelphie possède l’attaque la plus performante des deux formations et doit l’emporter pour rester en vie dans cette NBA Cup. Indiana, dont l’unique succès dans cette phase de poules est un 106-104 contre New York, ne peut plus finir au-delà de 2-2, un bilan qui ne s’est jamais révélé suffisant pour se qualifier.

Le temps de récupération des Pacers et les incertitudes autour de Joel Embiid et Jaylen Brown représentent les principaux atouts d’Indiana. Mais une défense qui encaisse plus de 120 points par match sur ses cinq dernières sorties aura du mal à contenir Philadelphie, que nous voyons l’emporter. Avant de miser, vous pouvez consulter le code promo Winamax proposé par le site.