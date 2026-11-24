Touchés par de nombreuses blessures depuis le début de saison, les Pacers ont rapidement dû trouver des solutions en bout de banc. Parmi elles, il y a Jalen Slawson, conservé cet été via un nouveau contrat « two-way ».

Cette nuit, l’ailier a été essentiel dans la victoire d’Indiana face au Thunder. Débordant d’énergie en sortie de banc, il a signé le premier double-double de sa carrière (16 points et 10 rebonds), avec 4 contres et 2 passes décisives.

Une belle récompense pour celui qui a dû cravacher pour en arriver là. Peu utilisé lors de sa première expérience en NBA du côté de Sacramento, Jalen Slawson a rejoint les Pacers la saison passée après une année en G-League, parvenant à convaincre les dirigeants de le conserver.

« Toute ma vie, je me suis demandé si j’arriverais à être un joueur NBA un jour. Ces dernières années, les gens n’ont pas vraiment cru en moi », confiait-il. « Indiana m’a donné une chance. Je leur en serai reconnaissant pour toujours. Je veux continuer de prouver que j’ai ma place ici, leur donner raison et donner tort aux autres. »

Même pas peur du double MVP !

Une volonté qui s’est illustrée en fin de deuxième quart-temps. En l’espace d’une minute, l’ailier a cumulé trois contres et fait mouche à longue distance. Une manière pour lui de répondre aux exigences de Rick Carlisle.

« J’ai tout simplement cherché à me battre sur le terrain », a expliqué Jalen Slawson. « C’est ce que le coach attendait de nous. C’est ce qu’il faut faire pour rester dans cette ligue. On a un groupe de gars qui jouent très dur. C’est ce que j’essaie de faire chaque minute que je passe sur le parquet. »

S’il y a bien une chose que son coach ne lui avait en revanche certainement pas demandée, c’était de provoquer Shai Gilgeous-Alexander. Après avoir contré deux tentatives du double MVP en titre, puis marqué à 3-points sur sa tête, Jalen Slawson s’est ainsi permis de le chambrer, joignant les gestes à la parole.

Résultat ? SGA lui a répondu à quelques secondes de la mi-temps, avant de regagner les vestiaires gonflé à bloc. De quoi donner quelques sueurs froides à Rick Carlisle, finalement ravi de l’énergie insufflée par son ailier.

« Concernant ce qui s’est passé avec SGA, écoutez, c’est très bien de jouer avec intensité, mais quand vous commencez à provoquer verbalement l’un des meilleurs joueurs de la planète, ce n’est peut-être pas la meilleure idée… », a estimé le technicien. « Cela fait partie des choses qu’on apprend quand on est un jeune joueur dans cette ligue. Mais ça a eu le mérite de faire réagir notre public et nous a apporté énormément d’énergie. »