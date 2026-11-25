Et si la véritable révolution de la NBA en Europe était autant immobilière que sportive ? Alors que le lancement de sa ligue en 2027 reste flou, la Grande Ligue vient de dévoiler un autre volet de son ambitieux projet avec la FIBA.

La NBA entend ainsi mobiliser au moins 10 milliards d’euros auprès de grands investisseurs internationaux afin de construire et rénover des salles de basket en Europe, mais également de développer les quartiers qui les entourent.

Parmi les poids lourds de la finance associés à cette initiative, on retrouve notamment Apollo, Ares Management, KKR (via Arctos), Blackstone, BlackRock (via HPS Investment Partners), J.P. Morgan, Sixth Street et Stonepeak…

Les salles au cœur du modèle économique

« Nous avons vu de près comment des arénas ultramodernes et les aménagements aux alentours peuvent transformer les équipes de basket et les communautés locales », explique Adam Silver dans un communiqué de presse. « Alors que nous préparons le lancement d’une nouvelle ligue en Europe avec la FIBA, nous voyons une occasion majeure d’aider les clubs à développer des infrastructures qui s’appuient sur les traditions uniques du basket européen, tout en améliorant l’expérience des fans et en attirant bien plus d’événements. »

Car au-delà des recettes générées par les matchs de basket, l’enjeu est bien de multiplier les sources de revenus des clubs et de leurs propriétaires. Concerts, spectacles, restaurants, commerces, bureaux ou encore logements : la NBA souhaite transposer en Europe un modèle de développement immobilier déjà éprouvé outre-Atlantique, avec des quartiers qui vivent toute l’année autour des salles.

L’accès à ces capitaux constitue aussi un argument de poids pour convaincre les clubs et les investisseurs susceptibles de rejoindre la future compétition, alors que la construction d’une salle moderne représente un investissement particulièrement lourd, en plus du ticket d’entrée dans la ligue.

70 millions de spectateurs en dix ans ?

« Ensemble, nous avons la possibilité d’investir des milliards d’euros afin de créer des enceintes de classe mondiale dans des villes européennes, en respectant la passion et les traditions des fans de basket européen et en soutenant une croissance économique durable dans les communautés où ce sport compte tant », expliquent les investisseurs.

Selon une étude réalisée par The Sports Consultancy, le projet de la NBA et de la FIBA pourrait générer plus de 24 milliards d’euros de valeur ajoutée pour l’économie européenne, soutenir près de 15 000 emplois équivalents temps plein par an et attirer près de 70 millions de spectateurs au cours de ses dix premières années.

Reste que les 10 milliards d’euros évoqués constituent pour l’heure un objectif de financement, et non une somme déjà réunie. La NBA précise ainsi qu’elle va poursuivre ses discussions avec les investisseurs et les promoteurs immobiliers intéressés afin de finaliser cette initiative.

Alors que les contours sportifs de NBA Europe restent encore largement à définir, Adam Silver dévoile donc un peu plus les ressorts économiques de son projet. Pour récupérer un maximum de poids lourds engagés en Euroleague ?