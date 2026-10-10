Avec ou sans l’Euroleague, Adam Silver confirme que la NBA Europe verra le jour

Même si l’Euroleague a repoussé une première offre, la NBA n’abandonne pas son projet européen. Interrogé sur l’état des négociations, Adam Silver a confirmé que les discussions se poursuivaient, tout en assurant que la future « NBA Europe » verrait le jour avec ou sans accord.

Alors que certains échos faisaient état d’un nouvel épisode de refroidissement entre les deux organisations, le patron de la NBA a relativisé les tensions.

« C’est comme dans toute négociation : les discussions se poursuivent », explique-t-il depuis Macao. « Je pense qu’il est excessif de parler d’une période difficile. Nous échangeons depuis un moment avec l’Euroleague, qui est actuellement la principale compétition existante en Europe. »

Adam Silver confiant sur un accord

Adam Silver a rappelé la complexité du paysage sportif européen : « En plus de l’Euroleague, il existe des championnats dans chaque pays. C’est difficile à croire, mais il y a 1 200 clubs professionnels en Europe. L’Euroleague représente aujourd’hui la compétition la plus relevée. »

Malgré cette reconnaissance, le patron de la ligue ne laisse aucun doute sur ses intentions.

« Nous allons avancer avec ce que nous appelons la NBA Europe et nous espérons parvenir à un accord avec l’Euroleague », poursuit-il. « Je pense que nous y arriverons. »

Et lorsqu’il lui est demandé si la NBA lancera son projet même sans l’Euroleague, Adam Silver répond sans détour : « Oui, mais nous allons parvenir à trouver un accord avec eux. »

Le football européen dans les plans de la NBA

La future compétition pourrait réunir douze franchises permanentes. D’après Adam Silver, la NBA a déjà reçu plusieurs marques d’intérêt de trois catégories d’investisseurs.

« Elles viennent d’un mélange entre des clubs de basket existants, certaines des plus grandes marques du football européen et, dans d’autres marchés, des investisseurs qui souhaitent créer des clubs à partir de zéro », détaille-t-il. Une piste qui rappelle notamment le projet de club à Rome auquel Luka Doncic a été associé.

Des géants du football, comme le PSG ou l’AC Milan, pourraient ainsi se lancer dans l’aventure en s’appuyant sur leur marque et leurs infrastructures. Ailleurs, la NBA pourrait favoriser la création de franchises nouvelles.

Plusieurs centaines de millions de dollars par franchise

Adam Silver s’est également montré optimiste concernant la valeur potentielle de ces équipes.

« Les perspectives sont très positives en matière de valorisation », affirme-t-il. « On parle de plusieurs centaines de millions de dollars pour les franchises. »

Pour Adam Silver, l’enjeu repose sur le caractère exclusif de l’opération. Chaque investisseur sélectionné pourrait obtenir une place permanente dans la NBA Europe, au sein d’une grande métropole.

« C’est en quelque sorte une occasion unique et définitive de devenir l’équipe NBA de Londres, Paris, Madrid, Munich ou de certains des plus grands marchés européens », conclut-il.

Reste la question du calendrier : initialement envisagé pour 2027, le lancement de la NBA Europe pourrait être repoussé à 2028, les négociations avec l’Euroleague restant l’un des principaux dossiers à régler.