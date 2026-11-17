La NBA va-t-elle devoir revoir ses ambitions européennes à la baisse ? Alors que Mark Tatum maintenait encore récemment le cap sur octobre 2027, les obstacles s’accumulent pour le lancement de NBA Europe. Au point que la première saison pourrait finalement prendre une forme bien différente de celle initialement annoncée.

Selon The Athletic, il paraît désormais très improbable que la nouvelle compétition puisse réunir 16 équipes dès l’automne prochain, avec une saison régulière complète d’une trentaine de rencontres.

Un membre d’un groupe d’investisseurs candidat à une franchise estime ainsi qu’il serait pratiquement impossible de lancer une véritable ligue dans les délais prévus. La NBA pourrait donc privilégier un lancement progressif, avec un tournoi de qualification à l’automne 2027 ou une première compétition réunissant un nombre limité de clubs.

« C’est difficile de commencer en 2027 »

Un constat que partage désormais Jorge Garbajosa, président de FIBA Europe, pourtant partenaire de la NBA dans ce projet.

« C’est difficile de commencer en 2027, c’est un défi. J’aimerais que cela se fasse, mais ça ne m’empêche pas de dormir, car ce dont nous avons besoin, c’est que ce projet aboutisse », a-t-il expliqué lors d’un forum économique à Madrid, comme rapporté par Mundo Deportivo.

Pour autant, l’ancien international espagnol assure que les premiers participants seront bientôt connus.

« L’annonce des équipes se fera, sinon avant la fin de l’année, au début de 2027. Il reste beaucoup de discussions, beaucoup de négociations et des contrats à rédiger… »

Les négociations avec l’Euroleague compliquent le projet

Initialement, NBA Europe devait réunir 12 franchises permanentes et quatre équipes qualifiées sur des critères sportifs. Mais aucun accord définitif avec les futurs propriétaires n’a encore été annoncé, tandis que les discussions avec l’Euroleague n’ont toujours pas abouti.

Toujours selon The Athletic, l’Olympiacos et l’Olimpia Milan ont notamment contribué au rejet de la première proposition américaine. Le club grec verrait d’un mauvais œil un rapprochement entre la NBA et son rival du Panathinaïkos, tandis que l’Olimpia pourrait être concurrencé par une nouvelle équipe soutenue par l’AC Milan.

Jorge Garbajosa continue néanmoins de plaider pour un rapprochement entre les différentes organisations.

« C’est une proposition de paix et de consensus, pour rassembler tout le monde. Si cela aboutit, comme j’en suis convaincu, cela apportera la paix et la stabilité au basket européen. »

Reste que le calendrier devient particulièrement serré. Entre la recherche d’investisseurs, la constitution des franchises et les négociations avec les clubs historiques, la NBA pourrait devoir se contenter d’une première étape en 2027, avant de déployer progressivement sa compétition dans le format envisagé.