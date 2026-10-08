Malgré le refus de l’Euroleague, la NBA maintient le cap sur 2027

Le refus de l’Euroleague ne semble pas avoir refroidi la NBA. Alors qu’un report du lancement de NBA Europe à 2028 est désormais envisagé, la Grande Ligue et la FIBA ont publié ce jeudi un communiqué commun pour réaffirmer leur volonté de mener le projet à son terme.

« Un partenariat entre l’Euroleague, la FIBA et la NBA pour unifier l’écosystème du basket européen permettrait de libérer l’énorme potentiel de ce sport en Europe », expliquent les deux organisations dans ce communiqué.

« La NBA et la FIBA restent déterminées à avancer sur la création d’une nouvelle ligue professionnelle en Europe et à contribuer à bâtir un écosystème du basket plus solide et plus durable, aux côtés de partenaires qui partagent notre vision de la croissance, des opportunités et des principes fondamentaux du modèle sportif européen. »

Un accord toujours possible

Cette prise de position intervient deux jours après que les 13 clubs actionnaires de l’Euroleague ont rejeté (à l’unanimité) la proposition américaine, jugée insuffisante sur le plan financier.

Les discussions ne sont toutefois pas rompues et une nouvelle offre pourrait encore permettre un rapprochement. En attendant, l’Euroleague poursuit son propre projet d’expansion, avec la possibilité de passer à 24 équipes.

De son côté, la NBA continue officiellement de viser l’automne 2027 pour lancer sa compétition, même si Reuters rapporte qu’une collaboration ne pourrait vraisemblablement pas démarrer avant 2028.

Faute d’accord, le basket européen pourrait donc se retrouver l’an prochain avec deux compétitions concurrentes. Un scénario que les deux organisations souhaitent encore éviter.