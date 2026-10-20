NBA Europe promet trois fois plus d’argent aux clubs que l’Euroleague

Alors que le bras de fer entre la NBA et l’Euroleague se poursuit, Mark Tatum a décidé de mettre les arguments financiers sur la table. À l’occasion de la reprise de la saison NBA, le bras droit d’Adam Silver a réaffirmé les ambitions de la Grande Ligue pour son projet européen, dont le lancement reste programmé en octobre 2027.

Et malgré le rejet de la première proposition de rapprochement par les clubs de l’Euroleague, la NBA entend bien démontrer que son modèle économique sera plus intéressant.

« Le plan sur dix ans de l’Euroleague ne change rien à nos projets », a assuré Mark Tatum. « Notre modèle offrira aux clubs un chemin beaucoup plus rapide vers la rentabilité. D’après nos projections, une équipe disposant d’une place permanente dans notre ligue sera rentable, en moyenne, dès sa troisième année. »

Des milliards de dollars promis aux clubs

L’Euroleague vient justement de dévoiler un plan prévoyant de redistribuer 3,4 milliards d’euros à ses clubs sur les dix prochaines années. Mais la NBA pense pouvoir aller beaucoup plus loin.

« J’ai également vu les montants que l’Euroleague prévoit d’investir ou de redistribuer à ses clubs. Nos projections indiquent que nous allons tripler ces estimations, avec des distributions de plusieurs milliards, voire de dizaines de milliards de dollars, sur dix ans, destinées à renforcer la stabilité financière des clubs. »

Une promesse qui reste évidemment à concrétiser, mais qui illustre l’ampleur des ambitions américaines.

La NBA annonce notamment vouloir réaliser le plus gros investissement de l’histoire du basket européen, en développant les centres de formation, les infrastructures, les salles et les opérations commerciales…

L’objectif est de s’appuyer sur la puissance économique et médiatique de la NBA pour transformer durablement le modèle du basket européen. Une stratégie déjà défendue par Mark Tatum, qui estime que les grandes métropoles européennes sont encore insuffisamment exploitées commercialement.

Toujours un lancement en octobre 2027

Reste désormais à connaître l’identité des premières franchises. Mark Tatum n’a donné aucune date précise, mais assure que les discussions avancent et que les premières annonces interviendront prochainement.

« C’est un moment historique et nous devons faire les choses correctement » a-t-il ainsi lâché.

La NBA maintient ainsi son objectif d’un lancement en octobre 2027, avec une compétition qui devrait réunir 16 équipes, dont 12 franchises permanentes et quatre formations qualifiées sur des critères sportifs, notamment par l’intermédiaire de la Basketball Champions League.

Quant à l’Euroleague, la porte d’un rapprochement n’est toutefois pas définitivement fermée. Néanmoins, et comme Adam Silver l’avait déjà expliqué, la NBA affirme désormais clairement qu’elle est prête à avancer sans elle.