

Sale nouvelle à Memphis. Comme annoncé par la franchise sur ses réseaux sociaux, Cameron Boozer sera éloigné des parquets pendant au moins quatre semaines. Victime d’une entorse de la cheville droite, il s’est blessé jeudi dernier, dans la large victoire de son équipe contre Golden State.

De plus en plus efficace après des débuts laborieux, l’ailier-fort de 19 ans s’était imposé comme l’un des meilleurs rookies de ce début de saison : 16,6 points, 9,2 rebonds, 5,3 passes, 0,8 interception et 0,8 contre en une trentaine de minutes. Par sa qualité de passe, il était également devenu l’un des rouages essentiels du collectif du Tennessee.

Quatrième meilleur marqueur, meilleur rebondeur et deuxième meilleur passeur parmi les rookies, le 3e choix de la Draft 2026 n’était évidemment pas étranger à l’excellent début de saison des Grizzlies, présents contre toute attente dans le Top 6 de l’Ouest.

Sans Cameron Boozer, Tuomas Iisalo va devoir revoir ses rotations au poste 4, d’autant que Jerami Grant (mollet) et GG Jackson II (pied) manqueront également plusieurs semaines de compétition. Taylor Hendricks, Olivier-Maxence Prosper, Kris Murray ou encore Karim Lopez devraient ainsi être davantage sollicités aux côtés de Zach Edey, Isaiah Stewart et Quinten Post dans la raquette de Memphis.

Le fils de Carlos Boozer ne sera pas pour autant hors course pour le trophée de « Rookie of the Year », auquel la règle des 65 matchs ne s’applique pas. Mais ses principaux concurrents pourraient prendre de l’avance en son absence, alors que Caleb Wilson est l’autre rookie phare de la cuvée 2026 à être sur le flanc.

Cameron Boozer Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2026-27 MEM 16 30.9 41.7 32.2 89.6 1.9 7.3 9.2 5.3 2.1 0.8 3.1 0.8 16.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.