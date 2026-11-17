Les Grizzlies continuent d’impressionner la NBA. Après un début de saison tonitruant, suivi d’une courte série de défaites qui avait suscité quelques inquiétudes dans le Tennessee, Memphis a repris sa marche en avant.

Avec au moins 129 points inscrits lors de leurs trois derniers matchs, les protégés de Tuomas Iisalo restent sur trois victoires consécutives. Une réussite qui repose notamment sur une circulation du ballon très efficace.

Pour preuve, les Grizzlies ont distribué 112 passes décisives sur cette série, un nouveau record sur trois matchs pour la franchise. En apothéose, ils en ont délivré 42 cette nuit à Washington, égalant ainsi leur record sur une rencontre.

Une réussite collective qui témoigne aussi de la cohésion d’un groupe en osmose, sur le parquet comme en dehors.

« Nous avons un groupe très soudé et nous aimons tous passer du temps ensemble. Les déplacements sont une excellente occasion de le montrer », a expliqué Tuomas Iisalo. « Nous prenons le bus tous ensemble pour aller aux matchs, au lieu d’arriver chacun de notre côté à la salle. Peut-être que ça joue un rôle. En tout cas, j’aime beaucoup la façon dont nous jouons à l’extérieur. Et évidemment, les résultats sont excellents jusqu’à présent. »

Avec neuf joueurs à 8 points ou plus, Memphis s’est offert un match de référence dans la capitale. À l’image de Cameron Boozer, auteur de 29 points, son nouveau record en carrière.

Les jeunes intérieurs à la fête

Une très belle soirée pour le rookie, qui a notamment réussi 7 tirs primés sur 13 tentatives, deux nouveaux records personnels. Mais au-delà de son adresse, l’ancien de Duke a une nouvelle fois démontré sa maturité dans la lecture du jeu, comme l’a souligné son entraîneur.

« Les Wizards ont démarré en lui laissant de l’espace à 3-points. Il était défendu par [Anthony] Davis, qui l’attendait dans la raquette », a analysé le coach. « Il joue de manière logique. Ses choix sont dictés par les actions de l’équipe adverse. Ils ont décidé de protéger leur arceau, et Cam les a fait payer pour ça. C’est sa plus grande qualité, celle d’être à la fois un connecteur et un scoreur. »

Car le fils de l’ancien All-Star Carlos Boozer a également distribué 7 passes décisives, notamment à Zach Edey, lui aussi auteur d’un superbe match. Avec 23 points et 10 rebonds, le Canadien a permis aux siens de compter sur une vraie présence près du cercle. Mais son impact va bien au-delà des statistiques, selon son entraîneur.

« J’étais très content de voir la production de notre grand. Il est très important pour nous. Je suis persuadé qu’il n’est pas reconnu à sa juste valeur », a encore estimé Tuomas Iisalo. « Au-delà des statistiques, les équipes sont obligées d’envoyer trois défenseurs sur nos pick-and-roll, donc cela libère des shooteurs sur les ailes. Aujourd’hui, ils ont fait le pari de ne défendre qu’à deux sur ces situations, et Zach a donc pu trouver son rythme. Il est aussi la pierre angulaire de notre défense, donc c’est très cool de le voir comme ça. »