Les Grizzlies ne veulent pas faire office de pétard mouillé

Six victoires pour commencer, trois défaites pour poursuivre : les Grizzlies ont brutalement changé de dynamique. De quoi alimenter les doutes sur la véritable valeur de cette équipe, même si Tuomas Iisalo reste calme.

Si les deux premiers revers, contre la Nouvelle-Orléans puis Indiana, ont été concédés par quatre points ou moins, il n’y a pas eu photo vendredi soir face à Oklahoma City (128-97). Memphis a subi la furia des arrières du Thunder, à l’image d’un Ajay Mitchell en grande forme, auteur de 35 points, son nouveau record en carrière.

Une mauvaise série et une déroute qui n’ont pourtant pas de quoi affoler l’entraîneur de la franchise du Tennessee, déterminé à ne pas tirer de conclusions hâtives.

« On se concentre beaucoup sur des moyennes, prises sur plusieurs matchs. On ne veut pas tout baser sur une seule rencontre », a ainsi expliqué le technicien finlandais. « Sur deux de ces trois défaites, on avait une bonne chance de l’emporter. Aujourd’hui, on a essayé de rester compétitifs pendant 48 minutes. C’était clair que ce n’était pas notre jour. Même dans ce genre de matchs, on continue de se battre. »

Forcément, ce brusque retour sur terre pourrait ébranler la confiance des jeunes Grizzlies. Désireux d’éviter un effet boule de neige, ils refusent cependant de sombrer dans la négativité.

« On ne doit pas être trop négatifs »

« On ne doit pas être trop négatifs. Bien sûr, on ne peut pas prendre positivement une défaite, mais on peut se montrer neutres », a déclaré Jaylen Wells. « On doit regarder les vidéos, il y a beaucoup de choses que l’on peut corriger. On a trouvé de bons tirs ce soir, mais ils ne sont tout simplement pas rentrés. »

Car c’est bien l’adresse extérieure qui symbolise les difficultés actuelles de Memphis. Seule équipe à dépasser les 40 % de réussite à 3-points sur les six premiers matchs de saison régulière, la formation de Tuomas Iisalo a vu son pourcentage chuter à 31 % sur ses trois dernières sorties.

Face au Thunder, les Grizzlies ont même signé leur pire performance de la saison derrière l’arc, à 10/45. Mais au-delà de cette maladresse, Jaylen Wells reconnaît que les adversaires commencent aussi à trouver des réponses.

« Je pense qu’il y a des hauts et des bas », a-t-il estimé. « Ça peut aussi venir de la qualité des tirs, même si on en trouve souvent de bons. Les équipes adverses nous connaissent désormais, elles savent comment on exécute en attaque. Elles arrivent probablement à nous retirer les très bons tirs que l’on trouvait. On doit réussir à retrouver ce que l’on arrivait à faire en début de saison. »

C’est désormais tout le défi des Grizzlies : prouver que leur départ canon ne reposait pas uniquement sur une adresse exceptionnelle, et qu’ils peuvent continuer à gagner même lorsque les tirs extérieurs ne rentrent plus.