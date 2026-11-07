Le lieutenant Ajay Mitchell prend du galon

Face aux Grizzlies, Ajay Mitchell n’a pas attendu longtemps pour donner le ton. Après seulement sept minutes, le Belgo-Américain comptait déjà 9 points à 4/4 aux tirs !

Une entame parfaite qui lui a permis de prendre confiance et de signer la meilleure performance de sa jeune carrière : 35 points à 14/20 aux tirs, dont 4/7 à 3-points, auxquels il a ajouté 5 passes décisives.

« J’essayais simplement d’être agressif et de voir ce que la défense allait nous donner », explique-t-il. « Chaque soirée est différente. J’aborde tous les matchs avec le même état d’esprit : jouer et ne pas me soucier du reste. »

Privé de plusieurs cadres, dont Jalen Williams, Chet Holmgren et Cason Wallace, le Thunder a besoin qu’un autre joueur épaule Shai Gilgeous-Alexander pour alimenter la marque et peser sur les défenses. Depuis un an, Ajay Mitchell démontre qu’il est capable de remplir cette mission. Et à Memphis, il a parfaitement profité du mouvement permanent mis en place par Oklahoma City pour déjouer les aides défensives adverses.

Trois créateurs pour déséquilibrer Memphis

« Nous voulions déplacer le jeu avec des coupes afin de contrer leurs aides », détaille Mark Daigneault. « Je trouve que les joueurs ont très bien exécuté le plan des deux côtés du terrain. Nous avons joué avec beaucoup d’intensité. Évidemment, nous avons très bien shooté et eux beaucoup moins, mais j’ai surtout aimé notre manière de jouer. »

Avec Shai Gilgeous-Alexander, Jared McCain et Ajay Mitchell, Oklahoma City disposait de trois joueurs capables de créer avec le ballon ou d’évoluer loin de celui-ci. SGA a ajouté 28 points, tandis que Jared McCain a retrouvé son adresse avec 21 points à 9/14 aux tirs.

Leur complémentarité a permis au Thunder de multiplier les décalages, sans dépendre d’un seul créateur.

« Cela facilite le jeu pour chacun d’entre nous », confirme Ajay Mitchell. « Nous avons beaucoup de très bons joueurs, capables de créer avec ou sans le ballon. Quand nous sommes ensemble sur le terrain, il suffit de faire le choix le plus simple. C’est vraiment ce qui nous permet de trouver notre rythme. »

Mark Daigneault a apprécié la capacité de ses arrières à ne pas se focaliser sur leur adresse. Une qualité importante pour Ajay Mitchell, qui connaissait jusqu’ici quelques difficultés derrière l’arc, avant son 4/7 face aux Grizzlies.

La défense reste sa priorité

« Il faut simplement rester confiant », poursuit le joueur. « Je sais tout le travail que j’ai fourni. Quand les tirs ne rentrent pas, je ne m’inquiète pas. Je me concentre sur ce que je peux faire pour aider l’équipe à gagner. Chaque possession compte, donc j’essaie de passer très vite à la suivante, que mon tir soit rentré ou non. »

Cette explosion offensive n’a pas détourné Ajay Mitchell de sa première mission. Chargé de contenir Ty Jerome, il a continué à défendre avec la même agressivité malgré ses responsabilités accrues de l’autre côté du terrain.

Une manière de rappeler qu’il a trouvé sa place dans la rotation grâce à ses efforts défensifs.

« Tout commence par la défense », rappelle-t-il. « Dès mon arrivée ici comme rookie, je savais que, pour avoir le droit de rester sur le terrain, je devais très bien défendre. J’ai complètement adhéré à cette idée. J’aime avoir la responsabilité de défendre sur les meilleurs joueurs chaque soir. C’est difficile, mais cela rend le défi amusant. J’adore me battre des deux côtés du terrain. »

Ajay Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 OKC 36 16.6 49.5 38.3 82.9 0.5 1.4 1.9 1.8 1.9 0.7 0.8 0.1 6.5 2025-26 OKC 57 25.8 48.5 34.7 87.0 0.7 2.6 3.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.3 13.6 2026-27 OKC 9 27.9 53.4 29.0 84.8 0.4 3.2 3.7 3.7 2.2 1.2 1.4 0.4 19.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.